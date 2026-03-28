Thierno Alassane Sall répond à Sonko

Ousmane Sonko de Pastef (à gauche) et Thierno Alassane Sall de Rewumngoor (à droite)

En réaction à des déclarations faites par le Premier ministre Ousmane Sonko lors d’une visite à Fissel, le député Thierno Alassane Sall est monté au créneau, dénonçant ce qu’il considère comme un « aveu » révélateur de preuves.

« L’aveu est la reine des preuves. Ousmane Sonko m’attribue le pouvoir d’avoir bloqué le projet AEE Power/ASER depuis deux ans. C’est à se demander qui, de lui, de Diomaye ou de moi, détient réellement le pouvoir », a dit TAS dont les propos sont repris par Seneweb.

L’opposant a ajouté que depuis deux ans, le régime Pastef, ses proxys, ses médias, ses chroniqueurs, ses propagandistes et ses 130 députés affirment que le projet s’exécute normalement.

TAS s’interroge également sur les raisons qui auraient poussé le gouvernement à « protéger » l’entreprise en charge du projet, évoquant au passage la question de la transparence dans la gestion des fonds publics. Il pointe notamment du doigt une enveloppe de 37 milliards de francs CFA, dont il demande des éclaircissements sur l’utilisation.

« Ousmane Sonko vient de se démentir lui-même et de démentir toute sa galaxie de manipulateurs, sans nous dire où sont passés nos 37 milliards », a-t-il conclu.