Pds : Le député Abdoul Aziz Diop démission de son poste de Secrétariat

Nommé Secrétaire national à l’Urbanisme, à l’Habitat et au Cadre de vie dans le nouveau Secrétariat national du Pds, le député Abdoul Aziz Diop, proche d’Oumar Sarr et Secrétaire général de la section communale du Pds à Richard-Toll, a démissionné de son poste. C’est, du moins, ce que rapporte le quotidien Les Échos dans sa livraison de ce mardi.

Pis, le Secrétaire général de la Fédération nationale des cadres libéraux (Fncl) a adressé à Me Abdoulaye Wade une lettre au vitriol pour fustiger « une décision inopportune, illégale et illégitime faisant la promotion de personnes inconnues du bataillon libéral au détriment des militants authentiques qui ont tout sacrifié pour le parti et pour Karim Wade ».