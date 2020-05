Pêche : Pillages des ressources…Le SNOP s’en prend au GAIPES

Durant tout le mois d’avril, le GAIPES et le Ministère des Pêches et de l’Economie maritime ont pollué l’atmosphère médiatique par déclarations interposées avec d’hypothétiques demandes de licences de pêche qui seraient sur la table du Ministre sans pour autant aborder les vraies questions de L’heure.

Face à cette bataille de chapelle qui pourrait faire penser que les problèmes du sous-secteur de la Pêche se résument uniquement aux licences octroyées aux Navires étrangers, le SNOP (Syndicat national des observateurs de la Pêche) ne saurait se taire.

Si on se réfère à l’ancien code 98-32 portant code de la pêche maritime en sa section première, article premier, il est stipulé ce qui suit :

Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les personnes physiques et morales pratiquant la pêche dans les limites des eaux maritimes sous juridiction sénégalaise ainsi qu’aux équipements et navires de pêche sans préjudice, toutefois, des dispositions particulières d’accords internationaux.

Dans la section trois (3) en son article 3 alinéa 1&2 il est dit : les ressources halieutiques des eaux sous juridiction sénégalaise constituent un patrimoine national. Le droit de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise appartient à l’état qui peut en autoriser l’exercice par des personnes physiques ou morales de nationalité sénégalaise ou étrangère.

La gestion des ressources halieutiques est une prérogative de l’Etat. L’Etat définit, à cet effet, une politique visant à protéger, à conserver ces ressources et à prévoir leur exploitation durable de manière à préserver l’écosystème marin. L’Etat mettra en œuvre une approche de prudence dans la gestion des ressources halieutiques.

A cet effet, pour une gestion efficace de la ressource, les licences de pêche ont été catégorisées (A, B, C, D) et délivrées avec option pour éviter le cumul.

Les demandes de licences pour les navires de pêche industrielle sont adressées au Ministre chargé de la pêche maritime par l’armateur du navire ou son représentant.

Toutefois chaque demande de licence doit être accompagnée de certaines informations comme : nom du navire, les caractéristiques techniques, date de construction, longueur hors tout, largeur, tirant d’eau, tonnages brut et net, puissance du moteur, le mode de conservation des captures, la nationalité, le numéro d’immatriculation, les lettres et les chiffres extérieurs permettant son identification, l’indicatif d’appel et la fréquence radio, l’effectif de l’équipage, le nom et adresse de l’armateur ou son représentant, les caractéristiques et la nature des engins de pêche ainsi que la période pour laquelle la licence est demandée et les espèces visées.

En ce qui concerne les options de pêche, elles accompagnent les licences.

Ainsi nous avons :

a) la licence de pêche démersale côtière, avec 3 options (option chalutiers crevettiers, option chalutiers poissonniers et céphalopodes, option palangriers de fond) ; b) la licence de pêche démersale profonde avec 5 options (option chalutiers crevettiers, option chalutiers poissonniers, option palangriers de fond, option casiers à langoustes rose, option casiers à crabe profond) ; c) licence de pêche pélagique côtière (option senneurs, option chalutiers) d) licence de pêche pélagique hauturière (option canneurs, option senneurs, option palangriers (thon), option palangriers (espadon).

Malgré la loi réglementant le secteur de la pêche pour son exploitation, nous assistons à une défiance de certains armateurs. Ces armateurs, avec le groupement des armateurs et industriels de pêche du Sénégal (GAIPES) à la tête, s’adonnaient à un pillage sans commune mesure sur les ressources halieutiques par la surexploitation de celles-ci, la destruction des habitats, les rejets intempestifs des espèces non désirées et non quantifiées qui font partie du stock, la non spécification des espèces, l’utilisation d’engins destructifs non conformes à la réglementation, etc. Même sur le plan administratif cette défiance existe (défaut de licence souvent causé par les lenteurs administratives, non-respect de la délimitation des zones de pêche).

Pour mettre un terme à cet état de fait, des observateurs recrutés par le ministère de la pêche pour veiller sur les activités des bateaux de pêche étrangers durant toute la marée, ont été embarqués à bord de ces navires à partir de 1982. En 1991, un arrêté vient étendre la mesure sur les Navires sénégalais. Mais malgré les résultats satisfaisants obtenus, ces observateurs ont été débarqués verbalement des bateaux sénégalais par le département sur pression du GAIPES avec la complicité de certains agents hauts placés. C’était en 1996.

Quelques années plus tard, notant la dégradation continue du secteur de la pêche, les autorités ont mis en place un calendrier de repos biologique après concertation avec le centre de recherche océanographique de Dakar Thiaroye (CRODT) qui s’établit en trois périodes de deux mois :

a) Du 01 Mai au 30 Juin : chalutiers poissonniers option démersales profondes (merlu) ; b) Du 01 septembre au 31 octobre : chalutiers de pêches démersales profondes option crustacés à l’exception de la langouste rose ; c) Du 01 octobre au 30 Novembre : chalutiers démersales côtière option poissons, céphalopodes.

Malgré toutes ces mesures prises pour la gestion de cet important patrimoine pour les générations actuelles et futures, le GAIPES, pouvant être apparenté à un groupement d’intérêt économique, après avoir pu faire réduire le maillage autorisé par la tutelle, a réussi par un lobbying intense et malsain à faire réduire les périodes du repos biologique en invoquant des problèmes qui n’ont absolument rien à voir avec la préservation et la régénération des ressources; défiant même souvent les textes.

Au vu de toutes ces dérives soulevées plus haut, le SNOP après un débat contradictoire au sein de son bureau exécutif recommande :

L’audit du pavillon pour lutter contre la complaisance et sa publication ; Mettre un terme aux fausses déclarations de capture et ainsi mettre fin à l’exploitation clandestine des espèces pélagiques (catégorie C) ; L’embarquement des observateurs sur tous les navires et en permanence avec Deux (2) vacations par semaines au moins, résout systématiquement tous ces problèmes évoqués ci-dessus en plus des patrouilles maritimes organisées par la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP), en parfaite collaboration avec la Marine et l’Armée de l’air ; Reprise du repos biologique comme stipulé plus haut en n’y excluant la pêche artisanale pour assurer l’approvisionnement du marché local tout en veillant sur :

les méthodes de pêche (plongée sous-marine, utilisation de produits explosifs, pêche des espèces immatures)

et sur le matériau utilisé (mono filament, multi mono filament

En gros, respecter la législation en vigueur.

Interdiction de pose et de relever des Dispositifs de Concentration du Poisson (DCP) DU 1 Janvier au 31 mars de chaque année pour le Thon.

Dans le but d’une bonne préservation des ressources, gage d’une gestion durable de celles-ci, il nous paraît nécessaire voire même impératif que ces recommandations soient prises en compte par nos plus hautes autorités et imposées ces mesures à tous les navires opérant dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise.

Pour le Bureau Exécutif du SNOP

Syndicat national des observateurs de la pêche (Snop)

Le Secrétaire Général