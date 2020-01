Pétrole : Makhtar Cissé lance la phase d’exploitation

C’est parti pour l’exploitation du pétrole au Sénégal. Le ministre du Pétrole et de l’Energie, Mouhamadou Makhtar Cissé, a officiellement lancé hier mardi, les travaux de la phase d’exploitation du champ pétrolier Sangomar en contresignant la décision finale d’investissement présentée par les membres de la joint-venture. Cet acte fait suite au décret du président de la république autorisant la phase d’exploitation au bénéfice des opérateurs que sont les Australiens (Far et Woodside), l’Américain Cairn Energy et la société nationale Petrosen. Le champ pétrolier Sangomar produira dans sa phase 1 un total de 230 millions de barils avec une production journalière estimée à 100 000 barils par jour. La production effective se fera, selon le ministre, en 2023, année où le premier baril est attendu.