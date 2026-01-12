PJF : Farba Ngom obtient une liberté provisoire
Après plusieurs mois de détention provisoire, Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom, vient de bénéficier d’une mise en liberté provisoire assortie d’un placement sous contrôle judiciaire.
Cette décision, prononcée par les autorités du Pool judiciaire financier, permet à Farba Ngom de recouvrer la liberté, à la condition toutefois que le procureur financier n’interpose pas appel de cette ordonnance, précise Seneweb.
Pour rappel, l’ancien député-maire était détenu dans le cadre, notamment, d’enquêtes liées à du blanchiment présumé de capitaux