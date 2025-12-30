PJF : Pape Malick Ndour ressort libre après son audition

Convoqué ce jour dans les locaux du Pool judiciaire financier (PJF), l’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, a été entendu par les enquêteurs. À l’issue de cette nouvelle audition, il a pu quitter les lieux librement, renseigne Seneweb.

Au cœur de la procédure se trouve un rapport d’expertise comptable établi par Abdoulaye Dramé, du cabinet d’audit ADR, à la suite d’une expertise ordonnée en janvier 2025 par le président du Collège des juges du PJF, Idrissa Diarra. Ce document, largement exploité par la justice, met en lumière des irrégularités évaluées entre 2,2 et 2,7 milliards de FCFA. Le rapport pointe notamment des paiements non documentés ainsi que des retenues de garantie d’environ 40 millions de FCFA.

Déjà entendu le 7 novembre dernier, Pape Malick Ndour a été inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment de capitaux. Actuellement placé sous contrôle judiciaire avec port du bracelet électronique, l’ancien ministre du régime de Macky Sall continue toutefois de nier vigoureusement l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.