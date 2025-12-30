Tensions sociales à la RTS : Pape Alé Niang apporte des clarifications

Face aux mouvements d’humeur observés à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) et relayés par une partie de la presse ainsi que sur les réseaux sociaux, la Direction générale de l’entreprise publique est sortie de sa réserve pour apporter des éclaircissements sur plusieurs points jugés sensibles par l’opinion et le personnel.

Dans un communiqué rendu public, le Directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, a tenu à préciser que sa rémunération est strictement encadrée par les textes réglementaires en vigueur. Celle-ci est notamment fixée par le décret n°2012-1314 du 16 décembre 2012 relatif à la rémunération des dirigeants des agences, ainsi que par le décret n°2021-05 du 5 janvier 2021 accordant une indemnité forfaitaire globale à certains personnels de l’État et de ses démembrements. « Il est clairement établi que je n’ai pas le privilège de fixer moi-même mon salaire », a-t-il souligné.

Concernant les avantages liés au véhicule de fonction, le Directeur général rappelle que, depuis les réformes intervenues en 2021 dans la gestion du parc automobile de l’État, aucun véhicule de fonction n’est affecté à la RTS. Il précise utiliser son véhicule personnel depuis sa prise de service, conformément aux décrets en vigueur.

S’agissant des rémunérations du personnel, la Direction générale indique qu’à son arrivée, les salaires des mois d’avril et de mai 2024 avaient été versés sur la base d’un accord d’entreprise signé le 29 mars 2024 par l’équipe précédente. L’application intégrale de cet accord aurait entraîné une incidence financière annuelle estimée à 1,8 milliard de francs CFA pour la RTS. Or, cet accord était adossé à un décret d’application du Code de la presse accordant des avantages financiers à l’éditeur public audiovisuel, décret qui demeure à ce jour suspendu, faute d’arrêté interministériel fixant les modalités de versement.

Dans ce contexte et en l’absence de couverture budgétaire garantie, la Direction générale a annoncé la suspension de l’application de l’accord d’entreprise du 29 mars 2024, dans l’attente de l’effectivité du décret concerné. Elle précise toutefois que les salaires continuent d’être payés conformément au protocole d’accord du 17 octobre 2014.

Par ailleurs, la direction affirme qu’aucun impayé relatif aux avances, fonds communs ou autres avantages prévus par les textes en vigueur n’a été constaté depuis la prise de fonction du Directeur général. Quant à l’apurement du passif social, les efforts engagés seront présentés lors d’un prochain conseil d’administration et rendus publics si nécessaire.

La Direction générale de la RTS réaffirme sa volonté de poursuivre les réformes déjà engagées afin de consolider un service public de l’audiovisuel « digne de ce nom », tout en appelant l’ensemble des agents à contribuer collectivement à cet objectif. Le communiqué se termine par des vœux adressés au personnel et à l’opinion pour une bonne et heureuse année 2026.