Rapport ITIE 2024 : Babacar Ba interpelle le chef de l’État sur la traçabilité des revenus extractifs

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, a interpellé le chef de l’État à la suite de la publication du rapport ITIE 2024, qui met en lumière des insuffisances dans la déclaration des revenus issus de l’exploitation pétrolière et gazière.

Selon le document, « la part de production revenant à l’État n’a pas été retracée dans les déclarations », en dépit du démarrage effectif des activités d’exploitation. Une situation que Babacar Ba juge préoccupante au regard des exigences de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des ressources extractives.

Le responsable du Forum du Justiciable estime que cette omission pose un sérieux problème de crédibilité et appelle les autorités compétentes à apporter des éclaircissements urgents. Il exhorte également l’État à mettre en place des mécanismes rigoureux de traçabilité des revenus, afin de garantir une gestion transparente des ressources nationales.

Pour Babacar Ba, seule une clarification rapide et exhaustive permettra de préserver la confiance des citoyens, mais aussi celle des partenaires techniques et financiers, dans la gouvernance des richesses naturelles du pays.