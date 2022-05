Plus de 40 milliards pour la réhabilitation de quatre stades régionaux

Le ministre des Sports, Matar Ba, a annoncé, la réhabilitation de quatre stades régionaux, dont le stade Léopold Sédar Senghor, afin de mettre à « la disposition de la population des infrastructures sportives qui répondent aux normes internationales.» « Le stade Léopold Sédar Senghor ainsi que celui de Lamine Gueye (Kaolack), le stade Aline Sitoe Diatta (Ziguinchor) et le stade Ely Manel Fall (Diourbel) seront réhabilités pour répondre aux normes internationales », a-t-il déclaré. Matar Ba intervenait à l’occasion de la cérémonie de présentation du projet de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor en compagnie d’une délégation chinoise.

« Nous avons signé un partenariat avec l’entreprise chinoise CSCE, pour réhabiliter ces quatre stades », a dit le ministre des Sports, ajoutant qu’’un budget de 40 milliards va permettre de réaliser ces projets ». Il a souligné que « la réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor reste la priorité, avec un coût de 20 milliards FCFA, pour mettre à la disposition de la population, un stade qui répond aux normes internationales ».

« Le projet va se réaliser en deux phases et la durée des travaux est estimée entre trente-deux mois et trente-six » a-t-il précisé. Selon lui, « l’extérieur du stade sera aménagé pour permettre aux jeunes d’exercer leur passion dans les domaines comme la lutte, le basket et le handball ». Il a insisté sur le fait que « le président de la République souhaite la réalisation, au plus vite, de tous ces projets, pour permettre au Sénégal d’accueillir les compétitions internationales et une coupe d’Afrique des Nations ».

Le ministre a également procédé à la présentation du projet de réhabilitation et de mises aux normes du stadium Marius Ndiaye. Le stade Iba Mar Diop sera réhabilité en vue de préparer et d’accueillir les jeux olympiques des jeunes 2026, a-t-il rappelé.

Dans cette optique, le directeur des infrastructures sportives, Cheikh Sarr, a déclaré que « le stade Léopold Sédar Senghor reste la priorité pour répondre aux ambitions du président de la République, d’organiser une coupe d’Afrique des Nations dans les années à venir ».

APS