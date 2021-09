Plusieurs pays musulmans ne veulent pas des réfugiés afghans

Dans le monde, il existe 57 pays musulmans. Et selon Le Témoin, plusieurs notables religieux des communautés libanaise et palestinienne de Dakar s’interrogent sur le manque de solidarité manifeste des pays musulmans envers les refugiés afghans. Tenez ! Depuis la prise éclair de Kaboul par les Talibans, des millions d’Afghans tentent de fuir leur pays. Et ce par tous les voies et moyens jusqu’à se perdre ou mourir dans les déserts frontaliers. Les plus chanceux ont été évacués par les soldats américains, français, anglais, allemands etc.

Des pays occidentaux et américains qui ont accepté de les évacuer avant de les accueillir chez eux. D’autres, en revanche, sont à la fois méfiants et réticents à l’égard de ces réfugiés afghans. « En dehors du Pakistan et de l’Iran, pratiquement aucun pays arabo-musulman ne veut de ces refugiés afghans. Vous voyez comme les arabes musulmans sont lâches entre eux. Je me demande si ces pays sont véritablement musulmans puisque la Solidarité est une recommandation de l’Islam. A travers ce dossier brûlant de l’Afghanistan, la solidarité musulmane est remise en question… » se désole ce sénégalo-libanais vivant à Dakar.

Par la même occasion, il fustige la lâcheté et la passivité de la Ligue arabe (Égypte, Syrie, Irak, Liban, Arabie Saoudite, Jordanie, Yémen etc.) et de l’Organisation de Coopération Islamique (Oci) qui n’ont jamais condamné les récents bombardements de l’Etat Hébreu contre le peuple palestinien. « Donc, il ne faut jamais compter sur ces pays « taupes » et complices pour accueillir les Afghans » se désole-t-il.

Par contre, un autre dignitaire libanais relativise : « Attention ! Pour des raisons de sécurité intérieure, beaucoup de pays arabes semblent méfiants vis-à-vis de certains réfugiés afghans dont ils ignorent le profil. Donc, je comprends bien leur position … » recadre-t-il dans les colonnes du « Témoin ». Bien que moins concernés par cette crise arabo-arabe ou arabo-américaine, plusieurs pays africains sont également mobilisés dans l’accueil de réfugiés afghans. C’est notamment le cas de l’Ouganda et du Rwanda qui ont déjà accepté respectivement 2000 réfugiés en transit, et 250 écolières afghanes.

Ce, en attendant que le Sénégal des étudiants haïtiens et des exilés tchadiens se prononce.