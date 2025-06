PNDSS : La COSAS exhorte à l’innovation et à un financement accru pour la santé

Après l’audience qu’a bien voulu lui accorder le ministre de la Santé, le 4 mars dernier, notre organisation a eu honneur d’être conviée à la revue annuelle conjointe, faisant partie du cadre de suivi et d’évaluation du Plan national de Développement Sanitaire et Social (PNDSS 2019-2028).

Destinée à rendre compte des performances enregistrées dans l’exécution de la politique de santé et d’action sociale, elle figure désormais en bonne place dans l’agenda sanitaire national, depuis la réforme en profondeur du dispositif budgétaire de notre pays, avec l’avènement de la gestion axée sur les résultats consacrant le remplacement du budget dit de moyens par celui dit de programme. Ce dernier est construit à partir des politiques publiques, décomposées en programmes auxquels sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction de finalités d’intérêt général et des résultats attendus. L’atteinte de ces résultats est mesurée par des indicateurs de performance.

Malheureusement cette nouvelle approche pleine de promesses peine à prendre son envol, en raison de pesanteurs bureaucratiques qui handicapent sévèrement le processus de redevabilité interne. Elles freinent la déconcentration de l’ordonnancement et la nomination de l’ensemble des acteurs de la chaîne managériale du budget-programme, sans compter les retards à la mise en place d’une cellule du contrôle de gestion et à la tenue du dialogue de gestion au sein du programme et entre les programmes.

Quatre programmes hérités des anciens référentiels ont été passés en revue :

 Le Programme 1 destiné au pilotage, à la coordination et à la gestion administrative.

 Le Programme 2 dédié à la santé de base,

 Le Programme 3 dévolu à la santé de référence,

 Le Programme 4 affecté à la protection sociale.

Cette revue du 29 avril 2025, chargée d’évaluer les performances de l’année 2024 s’est tenue dans un contexte particulier, marqué par deux éléments principaux :

– d’une part, un climat social pollué par la rétention des données sanitaires et

– d’autre part, l’exigence pour la politique de santé et d’action sociale de s’aligner au nouveau référentiel des politiques publiques, à savoir l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050: pour une transformation systémique, décliné en Masterplan (2025-2034) et en Stratégie nationale de Développement (SND) 2025-2029

La COSAS se félicite du processus d’apaisement du climat social, dans le cadre du pacte de stabilité sociale et à travers des négociations sectorielles au sein du Ministère de la Santé.

Il apprécie également les évolutions positives notées dans la nouvelle lettre sectorielle du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, validée le 25 mars dernier. Il s’agit notamment de mettre les questions de gouvernance au centre de la nouvelle stratégie du secteur, en s’appuyant sur la digitalisation, dans une approche de modernisation de l’administration et de lutte contre la corruption.

De plus, on observe une meilleure prise en compte des problématiques de prévention et de promotion de la santé érigées en programme, ainsi que des déterminants de la Santé, y compris les questions environnementales.

Cependant, au-delà de ces belles résolutions, on note la prédominance de l’esprit de routine sur celui d’innovation.

C’est pourquoi, la COSAS exhorte les nouvelles autorités à se donner les moyens de leur ambition politique pour le secteur, ce qui passe par une augmentation substantielle du financement de la Santé, une gestion vertueuse des ressources matérielles et un management démocratique des personnels.

Le Bureau