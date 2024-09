Port de Dakar : L’activité maritime chute…la production de ciment en baisse

L’activité maritime au Port autonome de Dakar, au mois de juin 2024, a chuté de 19,2% en variation mensuelle en liaison avec le frémissement des débarquements (-27,8%) et des embarquements (-0,4%). Le repli des débarquements s’explique, selon « Les Echos », par ceux des marchandises diverses (-44,9%) et des hydrocarbures raffinés (-7,4%).

S’agissant des embarquements, la contraction est imputable à la dégradation de ceux des produits de la mer (-15,4%). Comparé à un an auparavant, le trafic maritime du Port autonome de Dakar recule de 21,1% au mois sous revue. Les chiffres d’affaires (Ca) du secteur du commerce (-9,6%) régressent par rapport à mai 2024.

Selon le journal, repris par Pressafrik, le recul du chiffre d’affaires des services est dû à la diminution de celui-ci dans les secteurs de « l’hébergement et Restauration » (-25,9%), du « Transport » (-12,8%), des « Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-12,2%) et dans une moindre mesure, des « Activités spécialisées, scientifiques et techniques » (-1,2%) ainsi que de l’« Enseignement » (-0,9%).

Quand au chiffre d’affaires de l’activité commerciale, a ajouté le journal, la chute est induite par celle du chiffre d’affaire du « Commerce et réparation d’automobiles et motocycles » (24,0%), du « Commerce de gros » (-13,1%) et du « Commerce de détail » (-7,1%).

Concernant la production de ciment, le Sénégal a connu une baisse de 22,2%, en variation mensuelle au mois de juin 2024. Cette situation se traduit, selon la même source, par un repli des exportations (-32,5%) et des ventes locales (-26,3%) de ciment sur la même période.

Comparé à juin 2023, la production de ciment recule de 10,4%, dans la même dynamique que les ventes locales (-12,6%) et les exportations (-5,6%) de ciment.