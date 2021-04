Port…Yene-Ndayane répond à Amadou Lamine Sall

YENE-NDAYANE VEUT SON PORT

Dans une lettre ouverte adressée au Président de la République, le 3 avril 2021, relayée par la presse, le poète-agent de l’Etat, comme de coutume, s’attaque au projet du Port de Ndayane et demande son annulation.

D’emblée, nous disons, n’en déplaise au poète aux écrits insipides, Amadou Lamine Sall, les populations de Ndayane, de Yene, de Poponguine, de Dialaw, de Diamndiadio et de toute la zone dont la plupart abreuvée de tradition lébou, adhèrent totalement à la construction du Port de Ndayane. Vous qualifiez de « monstre de porc », le port de Ndayane, en adressant une lettre ouverte au Président de la République et appelant les Sénégalais à porter des brassards blancs pour s’opposer au projet du port de Ndayane, vous manquez de respect à la plus haute institution de la République du Sénégal et aussi aux institutions locales. Les communes de la zone en phase avec les populations se dresseront sur vos intérêts particuliers avec votre groupuscule d’amis pas du soucieux des intérêts des populations. Comment peut-on s’opposer à un projet de port où 70% des populations s’activent dans le secteur de la pêche. Des études d’impact environnemental bien faites, le projet du port favorisera le développement de la culture, du tourisme durable, des loisirs. Et aussi la croissance de l’employabilité, de l’emploi dans la zone et l’essor économique, surtout pour le Sénégal. Qui dit mieux. En s’adressant au président Macky Sall qui a validé avec des experts ce projet, vous écrivez : « notre devoir de lutter contre ce projet qui, s’il était réalisé, serait un véritable génocide écologique et environnemental ». Comment dans un pays où on parle de respect des institutions, un agent de l’Etat comme Amadou Lamine Sall veut empêcher publiquement la réalisation d’un projet de l’Etat minutieusement préparé ? Quel paradoxe! On aura tout vu dans ce pays. Un agent de l’Etat qui défie un Chef d’Etat. Dans sa lettre truffée de contre vérités, de propos irrespectueux, d’affirmations non scientifiques, d’allégations subjectives, le citoyen s’insurge contre les visées paranoîques du poète à la pauvre collection éditoriale..

Monsieur Amadou Lamine Sall, comment osez parler au nom des populations alors que vous n’êtes qu’un habitant de dimanche et que vous vous bunkerisez dans votre résidence les rares dimanches à Toubab Dialaw. Vous n’ouvrez votre porte qu’à vos amis de Dakar et non aux populations. De qui se moque cet intellectuel squateur de média, envahissant sur les réseaux sociaux pour faire du lobbying à plus de 70 ans d’âge. Maintenant, les jeunes et habitants de Yene-Dialaw-Poponguine-Ndayane-Diamniadio, vous trouveront sur votre terrain médiatique et risposteront à vos sorties calomieuses, de manipulations, de désinformations et d’intoxications et auxquelles vous excellez au lieu de travailler et de produire. Vous exagérez en s’adressant au Préident de la République : « Dp World, « patron » du projet du port de Ndayane, ne fournit aucune réponse à nos questions. C’est leur méthode. C’est leur règle de riche. C’est le camouflage. C’est le « laisser pourrir ». C’est le mépris des « autochtones, les nègres» -oui, laissez-nous choisir les vrais termes-. Leur stratégie: pas besoin de communiquer. Nous avons l’argent. Nous avons l’État avec nous. Nous avons de quoi faire taire tout le monde». Cette affirmation grotesque et irrespectueuse n’existe que dans votre tête. C’est vous qui avez une mentalité de « Nègre » qui ne s’est pas débarrassé de cet état d’esprit. Votre comportement de subordonné opportunistevous trahit Retiens que Dp Word est un partenaire de l’Etat du Sénégal. Un Etat en général a besoin de partenaires techniques, financiers, sociaux.

Le Port de Ndayane est un grand projet structurant qui va servir non seulement le Sénégal, mais tout un continent. Ce projet vous dépasse car à 70 ans d’âge, vous n’avez pas grandi, encore moins muri d’autant que dans votre texte, vous ne cessez de citer et convoquer votre maman. Xale day mag. On coomprend maintenant pourquoi, depuis plus de 30 ans, le Projet du Mémorial de Gorée que vous avez en charge n’est jamais sorti de terre. La réalisation du Port de Ndayane est irreversible. On n’arrête pas la mer avec tes bras d’enfant. Et vous Lamine Sall, votre projet du Mémorial de Gorée végète, le Musée des Civilisations Noires est réalisé, le Monument de la Renaissance Africaine fait la fierté des panafricanistes, la Place du Souvenir africain s’active en programmes.

Monsieur le Poète, occupez-vous d’abord du Mémorial de Gorée, nous, habitants de la localité en phase avec l’Etat, les communes et les partenaires, nous occupons du noble et fructueux projet de Ndayane. Et les vaches seront bien gardées. A bon entendeur. Sinon, nous riposterons, chaque fois, au terrorisme intellectuel et médiatique.

Ousseynou THIAM

Président de la Commission Culture, Tourisme et Loisirs de la Commune de Yene.