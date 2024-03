Présidentielle 2024 : Cheikh Ndiaye de Grand Yoff croit en un sursaut…

L’ultime sursaut patriotique !!! (Par Cheikh Ndiaye Apr grand Yoff)

Le Sénégal est à la croisée des chemins. Le dimanche 24 mars n’est pas un jour ordinaire, il est particulièrement important puisque par le vote, nous engageons le présent et le futur de toute la nation sénégalaise. Heureusement que les sénégalais ont su mener et gagner leur combat.

Il s’agit aujourd’hui, dimanche 24 mars 2024, de l’ultime sursaut pour préserver la stabilité du pays, l’unité de la nation et la démocratie légendaire du Sénégal. Nous devons choisir un Président de la République qui va présider aux destinées du pays, qui va représenter chacun et chacune dans les plus hautes instances internationales, parler et agir en notre nom, une responsabilité plus qu’importante pour être confiée à des mains inexpertes, à des incompétents, des immatures, des arrivistes, des aventuriers, bref à des personnes qui incarnent la violence sous toutes ses formes. C’est ce que nous voulons ! Je suis sûr que non.

Alors comme toujours, sachons être lucide et patriote pour faire le bon choix. Nous vous appelons donc à un ultime sursaut pour faire le meilleur choix, celui du changement dans la continuité en votant en faveur d’Amadou BA qui l’incarne le mieux.

Non à la Violence et Vive la République !!!

Cheikh NDIAYE, responsable politique Apr Grand Yoff

Inspecteur de l’enseignement