Présidentielle 2024 : Les Assises Nationales réactualisées lors d’un « Ndogou digital »

Titre : Prélude à l’Election Présidentielle du 25 Février 2024/Ndogou digital autour de la teneur, portée et perspectives des Assises Nationales du Sénégal.

Base d’appui: «Qui prêtent l’oreille à la Parole, puis suivent ce qu’elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu’Allah a guidés et ce sont eux les doués d’intelligence!». Sourate AZ-ZUMAR / LES GROUPES Sourate 39 Verset 18.

Le mois de ramadan comme dans plusieurs pays de la Ummah islamique est marqué par une série de moments de dévotion voire de recueillement. Se rapprocher au mieux de Dieu est la préoccupation des musulmans. Des actes de piété et la remise en cause voire l’élimination des comportements aux antipodes de la bonne conduite s’illustrent dans divers domaines d’épanouissement du musulman. L’idéal est de se positionner sans réserve dans la bonne marche de la droiture. Mieux encore s’illustrer en âme et conscience sur le chemin droit du bien être en vue de récompenses dans les deux mondes. Ajuster les équilibres rompus dans la conduite du Sénégal est un terrain d’application en ce mois de Ramadan. C’est une pratique au nom de la démocratie et de la citoyenneté, de l’état de droit, du partage et distribution équitable des ressources nationales. Les droits fondamentaux par l’exercice de la citoyenneté et la tenue des institutions fiables sont au cœur de la rétrospection.

Convenons en, le Sénégal traverse une période difficile de son histoire. Dans la plupart des domaines de la vie nationale, les fruits de la démocratie n’ont pas tenu les promesses. Aux contentieux politiques et la nécessité absolue de la mise en œuvre de la bonne gouvernance et ses corolaires de tout ordre dans tous les secteurs socio-économiques viennent s’ajouter les difficultés croissantes de la vie quotidienne, dominées par une misère et un chômage endémiques, l’émigration des jeunes, une inflation galopante et des pénuries de toutes sortes. Sans occulter la position du Sénégal dans le contexte international où ci gît les nouvelles technologies de l’information et de la communication.



Face à cette crise multidimensionnelle et bouleversement endogène et exogène aux conséquences imprévisibles sur le bien être du peuple, l’inquiétude et le désarroi se répandent, tandis que chacun s’interroge avec perplexité sur l’avenir dont la marque est le 25 février 2024.

Dans cet ordre d’idée citoyenne, le parti politique dénommé Mouvement pour la Démocratie et la Citoyenneté a dressé en interne, un format spécifique, d’échange d’idée fructueuse, d’introspection, d’examen, de discussion, de partage, d’analyse et de dissection sous forme de table ronde digitale durant le Ramadan. L’essence de cette rencontre numérique dans la toile est connecté autour de la porté et de la teneur des Assises Nationales de 2018 : encore fraiches dans nos mémoires de citoyen. Le contenu des assises dans toute sa formulation instructive et son approche pédagogique est encore d’actualité. Alors, autour de Ndogou digital : il est question pour les initiateurs et parties prenantes invitées de revaloriser le contenu des assises nationales. Par ricocher, inviter à une lecture introspective des tenants et aboutissements de ce travail d’experts, de personnalités diverses de tout horizon. Au finish réactualiser, repositionner ce travail intellectuel dans le cadre de l’élection présidentielle qui pointe à l’horizon 2024.

Fiche synoptique du Menu de Ndogou:

Base de référence : https://www.assisesnationales.org/?ans=his

Charte de Gouvernance Démocratique. Rapport de la Commission Institutions et Libertés. Rapport de la Commission Politique extérieure et intégration africaine. Rapport de la Commission Politiques économiques. Rapport de la Commission Questions Sociétales – Valeurs – Ethique – solidarité. Liste des Participants aux Assises Nationales. Règlement Intérieur. Documents Vidéos des Assises Nationales. Conclusions rendues à Dakar, le 24 mai 2009, à l’hôtel Méridien, sous la présidence de Monsieur Amadou Mahtar MBOW.

Menu du Ndogou: Prélude à l’Election Présidentielle du 25 Février 2024/Ndogou digital autour de la teneur, portée et perspective des Assises Nationales du Sénégal.

Buts: Restitution-Partage-Appropriation opportune du contenu de la base de référence auprès de la cible : actrice et bénéficiaire des retombées. Revalorisation-Réactualisation des assises Nationales 2018. Information-Education-Communication «IEC» des termes de références. Mise en lumière-Compréhension desdites Assises. Pédagogie-Instruction-Connaissance-Relecture-Réflexion-Partage-Point de vue suite au regard introspectif et examen de la pertinence. Appréciations sur les questions et réponses auxquelles s’adressent les Assises dans le contexte de l’élection présidentiel de 2024. Echange d’idée de projet d’offre politique.

Effets Escomptés: Reconsidérer-Matérialiser le contenu des Assises dans les lignes saillantes et descriptives pour le redressement du Sénégal. Promouvoir-Rehausser les Assises comme offre politique dans le contexte présidentiel à venir. Accréditation de la teneur et de la portée des Assises en vue de la présidentielle de 2024. Pose un collectif digital sensible à l’application des Assises nationales.

Retombées: Introspection-Promotion-Vulgarisation-Appropriation-Intériorisation du contenu des assises dans la présidentielle de 2024. Prise de conscience dans la mise en œuvre et à l’application des Assises. Nouveau visage d’appui et de conduite des Assises. Aptitude dans la traduction des Assises nationales en termes de projets structurants. Ajustement du contenu des Assises Nationales. Formule innovante dans le suivi managérial des Assises Nationales.

Activités: Cadre d’échange interactif digital autour des Assises Nationales. Circonscription de projet dans l’option de positionner au premier rang les Assises. Sensibilisation sur les tenants et aboutissement. Initier des projets de campagne électorale circonscrivant le poids des Assises. Réactualisation de la valeur des assises. Traduire en termes de projet de société politique la vision des Assises. Suivi managérial.

Initiateur: Parti politique Mouvement pour la Démocratie et la Citoyenneté «MDC».

Sponsors/Parrains /Personnes Ressources /Ambassadeurs de Bonne volonté du projet: Personne physique et/ou morale sensible au bien fondé de la table digitale. Cible du projet: Réseau sociaux, Cellules de base, Collectifs engagés pour un Sénégal où il fait bon de vivre, Partis politiques, Associations, Regroupements communautaires, Société civile, la Jeunesse , Femmes actrices et bénéficiaires des Assises, les Personnes intéressées à l’essence et perspectives des Assises, Alliance politique et partenaires au développement.

Perspectives: Management des recommandations issues de la table digitale. Consolidation. Soutien-Appui aux participants «es» au Ndoggu digitale .Vulgarisation digitale du compte rendu de la table. Etendue de la cible. Mise en place d’un collectif digital d’appui post Ndogou. Promotion du projet qui place les assises comme offre de programme à l’élection présidentielle de 2024. Placer les Assises dans l’actualité des préparatifs présidentiels de 2024.

Faisabilité: Lueur professionnelle de la fiche synoptique. Partenariat entre les parties prenantes.

Début: Jeudi 23 Mars 2023 de 17H30 à 19H. Fin du Projet: Jeudi 20 Avril 2023. Approche managériale: Les tics et ses dérivés. Financement: Financement non générateur d’endettement. Nota bene: Le compte rendu et les recommandations sont disponibles pour toute demande soutenue par une lettre de motivation à l’adresse : suivimanagerial@gmail.com

Serigne Saliou Fall, Président de l’unité scientifique du parti politique: Mouvement pour la Démocratie et la Citoyenneté «MDC».

Dakar le 20 Avril 2023.