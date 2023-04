Présidentielle 2024 : Un agent américain s’engage avec Idy

Déclaration de James M. Johnson sur le Foreign Agent Registration Act (FARA) :

« Je suis avocat. J’ai aujourd’hui 73 ans. Ma carrière a été celle d’un avocat spécialisé dans les droits civiques. J’ai œuvré à la protection des droits des citoyens américains afin qu’ils ne soient pas victimes de discrimination fondée sur la race, le sexe et le handicap au travail et dans le commerce. J’ai fait respecter la règle de droit incorporée dans les lois américaines sur les droits civiques.

En 1989, j’ai rencontré Idrissa Seck alors que lui et moi étions boursiers à la Princeton School of Public Affairs and International Relations. Nous avions tous deux déjà évolué dans le monde politique à l’époque. J’ai participé à la campagne d’un membre du Congrès américain, dont j’ai ensuite été le chef de cabinet.

Bien entendu, Idrissa a par la suite dirigé une campagne présidentielle sénégalaise et est ensuite devenu Premier Ministre du gouvernement du président Wade.

Je me souviens également qu’Idrissa m’avait confié que le secrétaire américain au Trésor et plus tard secrétaire d’État américain, James Baker, avait joué un rôle déterminant dans la venue d’Idrissa à Princeton, alors que le Sénégal traversait une période de troubles et de répression à la suite de la campagne présidentielle perdue par le futur président Wade.

Pendant notre séjour à Princeton, ma femme et moi sommes devenus des amis proches d’Idrissa et de sa femme Penda. Nous avons eu chacun quatre enfants et les familles sont restées amies jusqu’à ce jour.

En 2005, Idrissa m’a contacté parce qu’il était en prison. Le gouvernement de l’époque avait porté des accusations contre lui après qu’il eut annoncé son opposition au gouvernement et son intention de se présenter aux élections présidentielles. Il m’a demandé de l’aider. J’ai accepté parce qu’il était mon ami et que, d’après mon expérience, c’était un homme honorable et courageux qui voulait le meilleur pour le peuple sénégalais.

Je n’ai jamais été un lobbyiste professionnel. Comme l’exigent les lois américaines, je me suis enregistré pour la première fois auprès de la FARA afin d’aider Idrissa. J’ai immédiatement rendu visite à Idrissa en prison. J’ai contacté des représentants du gouvernement américain et je leur ai exposé les faits concernant son opposition au gouvernement et l’emprisonnement qui en a résulté. Le gouvernement sénégalais a libéré Idrissa après environ sept mois.

Je crois et continue de croire qu’en représentant Idrissa, j’ai également aidé la cause du peuple sénégalais à protéger ses propres acquis en termes d’État de droit, de liberté de choisir ses dirigeants et de Droits de l’Homme fondamentaux.

Aujourd’hui, dix-huit ans plus tard, Idrissa m’a demandé de l’aider à nouveau. Il est très préoccupé par le cycle électoral de 2024.

La double question d’un troisième mandat pour le Président et des procédures judiciaires en cours contre l’un des principaux rivaux du Président, M. Sonko, présente une crise de gouvernance qui pourrait déboucher sur le même type de répression, mais en pire, que celle qui a frappé Idrissa en 2005.

La FARA est une loi américaine destinée à promouvoir la transparence des influences étrangères sur les fonctionnaires du gouvernement américain. Il s’agit donc d’une loi anti-corruption. J’ai effectué les dépôts auprès du FARA en 2005 et en 2023 afin de me conformer à la loi américaine et avec le plein accord et le soutien d’Idrissa.

Mon rôle au sein du FARA, au nom d’Idrissa, est de présenter les faits tels que je les comprends aux représentants du gouvernement américain et relatifs à la situation politique, économique et sociale du Sénégal pendant le cycle électoral de 2024. J’essaie simplement de m’assurer que mon gouvernement a une compréhension factuelle et équilibrée de ce qui se passe.

Je continuerai à faire savoir que l’intérêt principal d’Idrissa pour les élections de 2024 est qu’elles soient justes et libres. Idrissa a commencé à présenter et continuera à proposer à la population des réformes de gouvernance. Des changements qui mettront fin aux accusations criminelles motivées par des considérations politiques en vue d’interdire des candidatures. Des changements qu’il s’efforcera de mettre en œuvre avec la contribution du peuple sénégalais, s’il est élu.

En ce qui concerne M. Sonko, je comprends que la position d’Idrissa est qu’une personne dont il a été prouvé qu’elle a commis des crimes violant les droits humains d’une femme ne devrait pas être président de la République.

Cependant, M. Sonko a le droit d’être exempt de la présomption de culpabilité jusqu’à ce qu’il bénéficie d’un procès équitable prouvant le crime et épuisant les voies de recours. La priorité absolue est d’éliminer l’incitation des dirigeants politiques à poursuivre leurs rivaux pour des crimes afin d’éliminer leurs droits à la libre expression politique. Par conséquent, à ce stade, M. Sonko devrait être autorisé à se présenter à l’élection présidentielle.

Je ne suis pas impliqué dans la campagne d’Idrissa au Sénégal. Il peut compter sur les Sénégalais pour cela. En tant que citoyen américain, j’essaie seulement de sensibiliser mon gouvernement à ce qui se déroule au Sénégal ».