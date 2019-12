Présidentielle américaine : Akon se retire de la Course…

Il avait annoncé sa candidature pour la présidentielle américaine de 2020 et avait même commencé à composer son staff. Finalement le rappeur Sénégalo-américain a renoncé, pour le moment, à son rêve de diriger le pays le plus puissant au monde, en se concentrant sur sa carrière et ses activités caritatives.

C’est sur France 24, ce mardi, qu’Alioune Badara Thiam, Akon de son nom d’artiste, a annoncé son retrait de la course à la Maison blanche, même s’il avait déjà mis en place son équipe de campagne.

Agé de 46 ans, il a renoncé à sa candidature. Candidature qu’il avait annoncé en 2018, lors du sommet annuel de One Young World, qui réunit les jeunes leaders de près de 200 pays et des dirigeants.

«Je sais que ça peut paraître fou, mais vous m’avez motivé à me présenter comme président des États-Unis ! Lorsque ce jour viendra et que je serai élu, je ferai savoir à tout le monde que tout a commencé ici même, à One Young World. Alors, commencez la pré-campagne pour moi dès maintenant », avait-il déclaré.