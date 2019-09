Prison de Rebeuss :Le coup de gueule de Bougazelly

Le parlementaire, lors d’un entretien avec senego, a plaidé la cause des détenus, non sans tirer à boulets rouges sur certains ministres…

Pour rappel Me Malick Sall, ministre de la Justice, après une visite des détenus à Rebeuss était sorti pour faire une déclaration sur les conditions que vivent les prisonniers…, « J’ai tenu à aller voir la chambre la plus difficile. Et j’ai été frappé par la dignité de ceux qui sont dedans. Ils vivent des conditions extrêmement difficiles. Ils ont juste exposé des problèmes matériels. Pour l’essentiel, ils ont demandé à ce qu’on fasse attention aux installations électriques. Parce que ce dont ils ont peur c’est que ce qui s’est passé dans la chambre 11 se renouvelle ailleurs. Pour l’essentiel, ils ont tous dit qu’au niveau de leurs relations avec les gardes et l’alimentation, ils sont extrêmement bien traités. Ils ont même applaudi les gardes pénitentiaires qui nous ont accompagnés ».

Selon le député, « Qui dit que les prisonniers sont dans de très bonnes conditions raconte des contrevérités… Ça n’existe pas…«. Bougazelly rappelle que le simple fait d’être privé de sa liberté, « on n’est pas dans de très bonnes conditions. A plus forte raison d’être dans une chambre avec plus de 100 personnes, où certains, pour dormir, sont obligés de rester debout, toute la nuit… Après ça, on vient nous dire qu’ils sont dans de très bonnes conditions!!! C’est même insulter les prisonniers… Je ne souhaite à personne la prison (…) Je sais ce qu’il y a dans la chambre 9, j’y suis allé… »

C’est pour cette raison que je dis que dans ce Gouvernement de Macky Sall, la plupart des ministres sont des « Thiouné » « (incompétents)… « , jure-t-il sur Serigne Saliou Mbacké. « Et s’il ne les démet pas de leurs fonction, il va le regretter… », insiste-t-il.

« Ce que doit faire le ministre de la Justice, c’est d’aller… »