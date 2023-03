Privé de son passeport…Pape Alé Niang s’en prend au parquet

Pape Alé Niang se dit victime d’un « acharnement abominable et inexplicable du parquet de la justice ». En effet, le parquet a refusé de rendre le passeport au patron de Dakar Matin. Un refus qui le prive de la possibilité d’avoir son visa afin de se rendre en France pour suivre des soins médicaux. Toutefois, le journaliste placé sous contrôle judiciaire ne compte pas baisser les bras.

« Depuis plus d’une semaine mon avocat a introduit une requête auprès du juge Mamadou Seck deuxième cabinet. Pour me permettre de récupérer mon passeport et se rendre en France pour des soins médicaux. La requête était accompagnée d’une attestation de l’hôpital Américain de Paris. Le plus normalement du monde le dossier a été transmis au parquet. Tout le monde sait comment c’est difficile d’avoir un rdv pour décrocher un visa. J’ai pu avoir la date du 2 Mars pour le dépôt de mon dossier au consulat. Malheureusement dans leur haine viscérale et abjecte le parquet refuse de traiter le dossier. Je pense que le courage d’une autorité dans n’importe quelle situation est de formuler une réponse positive ou négative », s’est offusqué le journaliste placé sous contrôle judiciaire.

Et d’ajouter : « En réalité en me plaçant sous contrôle judiciaire l’objectif c’est non seulement de m’empêcher de travailler mais également me mettre dans une prison à ciel ouvert. Voilà l’image de notre justice qui n’inspire aucune confiance encore moins du respect . Mais je suis plus que déterminé à mener le combat jusqu’au bout. »