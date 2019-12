Mouhamadou Makhtar Cissé parle pour la première fois de la crise de l’électricité et n’entrevoit pas une baisse du prix de l’électricité annoncée par Macky dans le premier semestre de 2020 : « La découverte des hydrocarbures aura pour premier objectif notre indépendance énergétique, notre souveraineté énergétique. Nous allons transformer le gaz en électricité. Et c’est à partir de ce seul instant qu’on pourra envisager d’avoir une politique de maîtrise des coûts et de baisse du prix ». A ce jour donc, affirme-t-il, il est quasi impossible d’annoncer une baisse si le Sénégal continue d’importer les hydrocarbures et de dépendre ainsi des cours mondiaux. « Les variations des cours mondiaux ne permettent pas de dire à priori que nous allons baisser ou nous allons augmenter. Pour dire de façon certaine, nous allons faire ça et ça, il faut avoir la maîtrise des coûts et vous ne pouvez avoir la maîtrise des coûts que si vous produisez vos propres hydrocarbures ».

Que disait la présidence ?

Le compte Facebook de la présidence a annoncé que le Président de la République a reçu en audience le Directeur Général de Fieldstone une société conseillère financière de la commission économique des Nations Unies. Et, « les échanges ont porté sur le financement d’actifs de la Senelec pour faire baisser le tarif de l’électricité« . La source indique que « l’objectif est de concrétiser cette offre au 1er semestre de l’année 2020« .