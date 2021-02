Programme de Vaccination…4087 personnes déjà piquées !

Le Sénégal avance à grand pas dans la campagne de vaccination, lancée officiellement, le mardi passé par le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Selon le directeur de la prévention, 4005 personnes ont été vaccinées ce mercredi soit un total de 4087 sur toute l’étendue du territoire national.

Les régions de Dakar, Thiès, Kaolack, Matam et Saint-Louis, qui ont démarré ce mercredi, ont déjà reçu leurs doses. Le Dr Mamadou Ndiaye d’indiquer que Sédhiou, Kaffrine, Fatick, Louga et Ziguinchor vont démarrer leur campagne ce jeudi. Suivront Tambacounda, Kédougou, Diourbel et Kolda qui débuteront leur vaccination le 1er mars prochain.