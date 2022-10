Projets socio-économiques : Macky Sall presse son Premier ministre

Abordant l’accélération de l’exécution des projets à fort impact économique et social, le président de la République a rappelé le caractère prioritaire de l’équité sociale et territoriale dans la mise en œuvre des politiques publiques. A cet effet, il a demandé au Premier ministre de faire prendre toutes les mesures requises en vue d’accélérer l’exécution des différents projets socio-économiques (électrification rurale, hydraulique rurale, réalisation de pistes de désenclavement, d’écoles, d’infrastructures sanitaires et sportives…), déjà lancés à travers, notamment, les programmes de développement territorial (PUDC, PUMA, PROMOVILLES, PACASEN, PNDL).

En outre, le président de la République a souligné l’urgence de réaliser les accès universels aux échéances indiquées, et de maîtriser, dans une dynamique d’optimisation des coûts et financements associés, le déploiement territorial des infrastructures identifiées et projetées, en tenant compte de la nécessité d’intégrer dans la gouvernance des programmes et projets, l’audit qualité des travaux et ouvrages, afin de garantir leur pérennité et l’efficacité de la dépense publique.

Pour clore ce sujet, le Chef de l’Etat a demandé au Premier ministre de procéder à une revue mensuelle, avec les ministres et les entités impliqués, de l’état d’exécution des projets d’infrastructures socioéconomiques de base, dans les localités prioritaires ciblées, en relation avec les autorités territoriales et les partenaires concernés.