Promotion LGBT : La Fédération française demande des explications à Gana

La polémique du moment au Paris Saint-Germain, en plus de l’agitation autour du futur de Kylian Mbappé, concerne le milieu sénégalais Idrissa Gana Gueye, qui n’avait pas disputé la rencontre face à Montpellier car il n’aurait pas souhaité revêtir le maillot avec le flocage au couleurs du drapeau LGBT. Selon Footmercato, le conseil d’éthique de la FFF a souhaité s’adresser au Champion d’Afrique 2022, lui laissant le bénéfice du doute : «de deux choses l’une, soit ces supputations sont infondées et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs. Nous vous invitons par exemple à accompagner votre message d’une photo de vous portant le maillot en question.»

Le CNE continuait son argumentaire : «soit ces rumeurs sont exactes. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise. La lutte contre les discriminations dont font l’objet les différentes minorités, quelles qu’elles soient, est un combat indispensable et de tous les instants. Qu’il s’agisse de la couleur de peau, de la religion, de l’orientation sexuelle, ou de toute autre différence, toutes les discriminations reposent sur le même fondement qui est celui du rejet de l’autre parce qu’il est différent du plus grand nombre. En refusant de participer à cette opération collective, vous validez de fait les comportements discriminatoires, le refus de l’autre, et pas uniquement contre la communauté LGBTQI +.»

Si l’instance du football français tente de rappeler à l’ordre Gana, il faut souligner que du côté du Sénégal, chef d’Etat, Ministre des Sports, supporters et journalistes ont en revanche apporté leur soutien à leur compatriote, mettant en avant le respect de ses convictions.