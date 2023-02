Propos contre l’opposition : Tirs groupés sur le « Macky »

Les menaces du chef de l’Etat à l’encontre de l’opposition, a suscité beaucoup de réactions. Le directeur exécutif d’Amnesty International rassure le Président Macky Sall qui soutient qu’il ne laissera personne brûler le pays, que les Sénégalais aiment leur pays et qu’ils ne le détruiront pas. Cependant, tout ce qu’ils veulent, dit-il, c’est le respect de l’État de droit, de la Constitution et des droits et libertés qu’elle accorde aux citoyens. Selon Seydi Gassama, les Sénégalais demandent le respect de la séparation des pouvoirs et ils veulent une justice indépendante, qui protège les citoyens contre les abus.

La sortie du Président Macky Sall n’a pas également laissé indifférent le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum. L’ancien député dira au chef de l’Etat, que pour ne laisser personne détruire le pays, il faut commencer par s’éloigner de ceux qui vous incitent à faire un troisième mandat et qui développent en vous, des réflexes de jouissance du pouvoir qui conduisent inéluctablement à des dérives préjudiciables à la paix sociale, rapporte L’As.