Propos du président tunisien : HSF demande des excuses publiques pour toute l’Afrique !

Réaction aux dérapages du président tunisien : il doit des excuses publiques à toute l’Afrique !

Les propos tenus par le président tunisien ne font pas honneur à l’Afrique au moment où l’Europe s’érige en forteresse avec ses barricades juridiques , politiques et physiques . Tout le continent africain doit se lever pour exiger des excuses publiques, les ambassadeurs de la Tunisie accrédités dans les pays africains doivent être convoqués pour des explications.

La migration est devenue une marchandise électorale pour le président Kais Saied, une façon de valoriser les questions identitaires dans le marché électoral : il ne doit pas être la mamelle nourricière de la haine raciale envers les noirs en Afrique. Il piétine le droit international car il n’est pas censé ignorer qu’au chapitre des migrations forcées , les pays d’accueil ont non seulement une obligation morale mais aussi un devoir de respect par rapport aux conventions internationales.

Le président Saied a prôné mardi des « mesures urgentes » contre l’immigration clandestine d’Africains subsahariens dans son pays, affirmant que leur présence était source de « violence et de crimes ». Lors de cette réunion M. Saied a tenu des propos très durs sur l’arrivée de « hordes des migrants clandestins » dont la présence en Tunisie est selon lui source de « violence, de crimes et d’actes inacceptables » et insisté sur « la nécessité de mettre rapidement fin » à cette immigration. Il a en outre soutenu que cette immigration clandestine relevait d’une « entreprise criminelle ourdie à l’orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie », afin de la transformer en un pays « africain seulement » et estomper son caractère « arabo-musulman ».

M. Saied a tenu ce discours lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale « consacrée aux mesures urgentes qui doivent être prises pour faire face à l’arrivée en Tunisie d’un grand nombre de migrants clandestins en provenance d’Afrique subsaharienne », selon un communiqué de la présidence.

Boubacar Séye

Chercheur et consultant en migrations internationales

Président fondateur d’horizon sans Frontières

Horizon Sans Frontières

Bureau Afrique