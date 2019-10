PROXENETISME: La SR « nettoie » l’hotel Milano des parcelles assainies

La section de recherches de la gendarmerie national a procédé l’arrestation du propriétaire de l’hôtel Milano qui se trouve aux parcelles assainies unité 26.

Ce dernier, après avoir passé plus de 30 ans en Italie n’a trouvé rien d’autre faire que d’ouvrir un hôtel ou de jeunes gens s’adonnaient au proxénétisme.

Ainsi, la gendarmerie a fait une descente pour interpellé le propriétaire B.Niang et une vingtaine de jeunes qui par la suite ont été relaxés ,faute de charge à leur encontre.

Mais le propriétaire et ses travailleurs ont été placé en garde à vue puis déféré au parquet du procureur pour association de malfaiteurs et proxénétisme.