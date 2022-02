Quand And Sam Jikko Yi se contredit…sur les plateaux

Au plateau de Walfadjr tv, Imam Dramé, face à Mame Mactar Guèye de Jamra et Oustaz Mouhamadou Lamine Sall, affirme que la lutte de l’association And Sam Jikko Yi, dont il est membre, ne demande plus la criminalisation de l’homosexualité, mais juste un durcissement de la peine et un ajout des mots “homosexualité, Lgbtq…” dans les dispositions légales en cours.

La précision de Imam Dramé devant Mame Matar Guèye : “Au début oui, maintenant non…”

Babacar Mboup dément ses amis de And Sam Jikko Yi, accuse l’Etat et se contredit lui-même : “Nous, on a jamais demandé la criminalisation, mais… !”

Mieux, sur le plateau de Dakar Matin, le nommé Babacar Mboup, coordonnateur principal de la plateforme And Sam Jikko Yi, semble démentir ses amis, charge l’Etat et tombe dans la contradiction. Selon Babacar Mboup (ndlr : voir dernières secondes de la vidéo, en bas) ils avaient juste fait signer aux Khalifes Généraux un engagement où ils vont manifester toutes leur opposition à l’homosexualité et tout ce qui s’en suit…

Ce qui est inquiétant, c’est que le Sieur Babacar Mboup se contredit sans aucun doute et dit en des mots clairs que lui et ses amis n’ont jamais demandé la criminalisation de l’homosexualité alors qu’il y a seulement quelques semaines, rappelant les motifs de leur lutte, avec insistance, ce principe comme étant une obligation faite à l’endroit de l’Etat du Sénégal.

SENEGO