Que mijote Idrissa Seck ?

S’il y’a un opposant politique des plus absent, s’est bien Idrissa Seck. En effet, pendant que des leaders comme Ousmane Sonko sont là à faire face au pouvoir en place, le leader de Rewmi est quasi absent de la scène politique.

Depuis son échec à la présidentielle passée, Idrissa Seck est considéré comme l’opposant politique le plus absent ce qui pousse certains à penser qu’il est entrain de pactiser avec le pouvoir en place. Un silence « fatal » pour le leader de Rewmi car il est attaqué de tous les côtés. L’on se rappelle de Fou malade qui n’a pas manqué de l’égratigner lors de la dernière marche du mouvement Aar Li Nu Bokk.

Alors la question que tout le monde se pose est de savoir qu’est ce que l’ancien maire de Thiès est entrain de mijoter ?

Les Rewmistes de leur coté son unanime, l’heure n’est pas à la parlotte et selon eux, l’ancien premier ministre est entrain de réfléchir sur l’avenir de son parti, battu par le camp présidentiel lors de la présidentielle passée. Mais surtout trouver des solutions aux problèmes qui ne cessent de hanter le sommeil des sénégalais.

Idrissa Seck qui est un très grand orateur et un stratège politique, alors seul l’avenir peut nous édifier sur le secret de son silence.