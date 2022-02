Que se passe-t-il dans notre cerveau juste avant de mourir ?

Une étude scientifique a analysé l’enregistrement du cerveau d’un patient âgé de 87 ans, quelques minutes avant sa mort.

Notre vie défile-t-elle vraiment sous nos yeux, juste avant notre mort ? C’est une question à laquelle nous souhaitons tous répondre. Pour la première fois, des scientifiques ont tenté d’y apporter des éléments tangibles. Dans une étude publiée ce 22 février sur Frontiers in Aging Neuroscience, l’activité cérébrale d’une personne mourante a pu être enregistrée à peine 15 minutes avant sa mort. Et les résultats sont étonnants.

“L’empreinte neurophysiologique de l’activité cérébrale après un arrêt cardiaque et lors d’une expérience de mort imminente (EMI) n’est pas bien comprise”, explique l’étude en préambule. Les chercheurs ont trouvé des « modèles d’ondes cérébrales rythmiques », proches du moment de la mort, possédant des similitudes avec le rêve et la méditation.

Le cerveau reste actif après la transition vers la mort

Les chercheurs ont déterminé qu’il existait également une augmentation des « oscillations gamma », qui se produisent habituellement pendant les rêves et la récupération de la mémoire. « Nous avons mesuré 900 secondes d’activité cérébrale autour du moment de la mort et nous nous sommes concentrés sur ce qui s’est passé dans les 30 secondes avant et après l’arrêt du cœur », a déclaré le Dr Ajmal Zemmar, neurochirurgien à l’Université de Louisville, aux États-Unis.

L’auteur de l’étude poursuit : « Juste avant et après que le cœur ait cessé de fonctionner, nous avons observé des changements dans une bande spécifique d’oscillations neurales, appelées oscillations gamma, mais aussi dans d’autres telles que les oscillations delta, thêta, alpha et bêta ». En d’autres termes, l’étude précise que « le cerveau peut rester actif et coordonné pendant et même après la transition vers la mort et peut même être programmé pour orchestrer toute l’épreuve ».

L’étude a été menée alors qu’un patient de 87 ans développait une épilepsie. Les médecins effectuaient une électroencéphalographie (EEG) pour détecter les crises, mais le patient est décédé des suites d’une crise cardiaque. Il a permis aux scientifiques d’enregistrer pour la première fois l’activité d’un cerveau humain mourant.

Un “rappel d’événements importants de la vie”

« En générant des oscillations impliquées dans la récupération de la mémoire, le cerveau peut jouer un dernier rappel d’événements importants de la vie juste avant notre mort, similaires à ceux rapportés dans les expériences de mort imminente« , a déclaré le Dr Zemmar.

L’étude indique que « des changements similaires dans les oscillations gamma ont déjà été observés chez des rats ». Les résultats de cette recherche soulignent ainsi qu’il est « possible que, pendant la mort, le cerveau organise et exécute une réponse biologique qui pourrait être conservée à travers les espèces ».

Cependant, ces données ont été recueillies à partir d’un seul cas. Les scientifiques précisent que le cerveau du patient avait subi des convulsions et un gonflement, ce qui complique l’interprétation des données, mais assurent que d’autres cas seront étudiés.

Dans un message plein d'espoir, le Dr Ajmal Zemmar conclut : « Ce que nous pouvons apprendre de cette recherche, c'est que même si nos proches ont les yeux fermés et sont prêts à nous quitter pour le repos éternel, leur cerveau rejoue peut-être certains des plus beaux moments qu'ils ont vécus. »