Queen Okafor ou la femme la plus barbue du Nigéria (photos)

La Queen Okafor est de nationalité nigériane. Elle est aujourd’hui sans nul doute la femme la plus poilue et la plus barbue du Nigéria. Mais cela ne l’empêche pas de vivre sa vie. Elle se sent heureuse au foyer.

De la trentaine aujourd’hui, elle avoue avoir remarqué l’évolution de cette pilosité à l’âge de 21 ans. Une chose qu’elle a accepté avec plaisir surtout lorsqu’elle trouve que c’est naturel.

Très fière, elle s’est autoproclamée la « belle reine des faces au foyer ». Parfois, Queen Okafor se rase la barbe pour avoir l’air plus féminine. Car avec ses barbes, elle n’a rien de différence d’un homme.