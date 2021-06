Qui est ce ministre qui fait de Macky…un dictateur ?

« Macky Sall…dictateur », « Macky Sall, libère les prisonniers politiques » « trop de morts dans les prisons » « Non, au troisième mandat »…Des cris et encore des cris qui ciblent le président Macky Sall et son régime. Mais le président Macky Sall est-il ce « tyran » qui cherche à s’éterniser au pouvoir malgré la révision constitutionnelle de 2016 qui clôt le débat en son article 27 : « Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs »…

Le président Macky Sall vient d’entamer une tournée économique du 12 au 19 juin dans le nord du Sénégal plus précisément dans les régions de Saint-Louis et de Matam. Mais avant son passage dans la vieille ville de Saint-Louis, deux jeunes gens ont été brutalement arrêtés par la police pour avoir simplement accroché sur leur balcon, une pancarte avec la mention suivante : « Non au 3ème mandat ». Sans plus. Selon les proches, ils ont été arrêtés à cause de la pancarte…

Est-ce le président Macky Sall qui a ordonné leur arrestation ? Est-ce le maire de Saint-Louis, beau-frère du président Macky Sall ? Ou encore le préfet du département de Saint-Louis ? Selon l’entourage du président de la République, « Il n’est pas au courant et ne sait même pas que deux jeunes gens ont été arrêtés pour avoir mis une pancarte contre le troisième mandat ». Alors si Macky n’est pas au courant, qui a donné l’ordre d’arrêter ces jeunes gens ?

Plusieurs observateurs de la scène politique indexent le préfet du département de Saint-Louis. Et ce dernier aurait reçu l’ordre du ministre de l’Intérieur. Selon un administrateur civil à la retraite, « le préfet de Saint-Louis n’aurait jamais pris une telle décision sans avoir l’aval du ministre de l’intérieur » ; Et ce dernier ajoute : « quand il s’agit du président de la république, surtout en pleine tournée économique, tous les préfets reçoivent directement leurs ordres du ministre de l’intérieur et personne d’autres »…

Pourquoi le ministre de l’intérieur prend une décision impopulaire qui dépeint le président de la République comme un dictateur fou ? Arrêter des jeunes qui balancent une pancarte avec la mention « Non au 3ème mandat » relève de la paranoïa. Sur cette pancarte, il n’y avait ni le nom de Macky ni celui de président. Alors pourquoi les arrêter ? Et pourtant au moment où ces jeunes de Saint-Louis sont arrêtés, Ousmane Sonko, Barthélémy Dias et Guy Marius Sagna faisaient des déclarations encore plus « sales » sur Macky et son régime, à la Place de la Nation.

Mais si ces jeunes sont arrêtés c’est que la psychose s’est emparée du pouvoir particulièrement du ministre de l’Intérieur. Le pouvoir voit le mal partout et commencent à remplir les prisons ; on y va pour un oui ou un non. Le ministre de l’Intérieur semble donner raison à ces détracteurs. Le ministre a eu une ascension fulgurante depuis les affaires « Karim Wade » et « Khalifa Sall »…ces deux opposants du régime écartés du chemin politique de Macky Sall…

La Rédaction de xibaaru