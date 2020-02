Qui sera le cinquième Président de l’histoire du Sénégal ?

Après le deuxième et dernier mandat de Macky Sall : Qui pour être le cinquième Président de l’histoire du Sénégal ?

Après feu Léopold Sédar Senghor, le père de la nation, Abdou Diouf, Me Abdoulaye Wade et Macky Sall qui sera le cinquième Président de la République de l’histoire du Sénégal ? La Constitution se veut claire. Après son deuxième mandat obtenu en février 2019, le Président de la République Macky Sall ne peut prétendre à un troisième mandat successif. Mais voilà qu’un doute s’installe. Le Chef de l’Etat, après sa réélection, a supprimé le poste de Premier ministre lors de la formation du nouveau gouvernement qui s’en est suivie. Au sein de l’Alliance pour la République (APR), son parti, c’est le flou le plus total. L’APR est un parti non structuré dont on ne sait qui vient dans la hiérarchie derrière le Président de la République Macky Sall.

Les signaux envoyés par le Président de la République inquiètent. D’autant que dans son camp, il interdit à tout le monde de parler si oui ou non il sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Gare à ceux qui osent outrepasser les ordres du Chef. M. Sory Kaba a été remercié de son poste de Directeur des Sénégalais de l’Extérieur pour avoir osé déclarer que le Président Macky Sall en est à son dernier mandat à la tête de l’Exécutif. Moustapha Diakhaté a lui-aussi subi le même sort en se faisant virer de son poste de ministre, conseiller du Chef de l’Etat pour avoir emprunté le même discours que Sory Kaba.

En refusant de clarifier les Sénégalais sur sa volonté réelle, Macky Sall ne fait que fragiliser la mouvance présidentielle qui le soutient et renforcer l’opposition face à la colère des Sénégalais confrontés à une situation sociale dure. Même si, l’opposition est divisée, il est certain que les Sénégalais se chargeront de sanctionner Macky Sall au cas, il lui viendra l’idée de forcer les choses pour prétendre à un troisième mandat. Qui pour être le prochain Président de la République du Sénégal ? Les paris sont ouverts.

La rédaction de Xibaaru