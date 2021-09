Qui sont les Khalifes de Maame Cheikh Ibrahima Fall ?

Connaître les Khalifes de Maame Cheikh Ibrahima Fall…Par Ibrahima Ngom Damel

Héritier de l’illustre famille royale des FALL du Kadjoor et du Baol (Damel-Teigne) , Mame Cheikh Ibrahima Fall, de son ancien nom Yapsa Khanthie Fall, a troqué ce statut, pourtant, si nobiliaire, contre l’habit de simple talibé de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Auprès du Fondateur du Mouridisme, Maam Cheikh Ibra avait un engagement indéfectible, voire un dévouement à nulle autre pareille. Ce qui confère au 40ème “Cheikh” de Serigne Touba un rang incontestable dans l’univers de la Mouridya naissante et ce, jusqu’à nos jours. Et pour l’éternité…

Entre le Cheikh Ahmadou Bamba et Maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baboul Mouridyna, il y avait une complicité, beaucoup de mystères, de symboles, de symbolismes et de symboliques. Tout un tas de similitudes ! Le Cheikh Ahmadou Bamba a vu le jour en 1853 (selon beaucoup d’hagiographes du Mouridisme) et Maam Cheikh Ibra en 1856 (soit 03 ans plus tard). Rappelé à Dieu en 1927 à Diourbel, le Fondateur du Mouridisme aurait, alors, vécu 74 ans (1853-1927) sur terre. Trois ans plus tard, c’est-à-dire, en 1930, son plus fidèle disciple (Maam Cheikh Ibra) le rejoignit à l’âge de 74 ans (1856-1930). Et depuis son rappel à Dieu, huit (Khalifes (ses propres fils et petits-fils) se sont succédé (s) au trône des Baye Fall:

– 1èr Khalife Général des Baye Fall : Serigne Modou Moustapha Fall (son fils aîné, 1930-1950)

-2ème Khalife Général des Baye Baye : Serigne Mor Talla Fall (1950-1954)

– 3ème Khalife Général des Baye Fall : Serigne Abdoulaye Fall Ndaar (1954-1975)

-4ème Khalife Général des Baye Fall: Serigne Chérif Assane Fall( 1975-1980)

– 5ème Khalife Général des Baye Fall : Serigne Abdou Sakor Fall (1980-1984)

– 6ème Khalife Général des Baye Fall: Serigne Modou Falilou Fall dit Serigne Modou Aminata Fall( 1984- 2006). C’est lui qui inaugura alors le règne des petits-fils. Il est le fils du Premier Khalife Serigne Modou Moustapha Fall Ibn Mame Cheikh Ibra Fall.

-7ème Khalife Général des Baye Fall : Serigne Cheikh Dieumb Fall Ibn Serigne Modou Moustapha Fall ( le premier Khalife) : 2006-2021.

– 8ème et actuel Khalife Général des Baye Fall : Serigne Amdy Modou Mbenda Fall ( à partir de 2021). Le successeur de Serigne Cheikh Dieumb Fall est le fils de Serigne Modou Mbenda Fall Ibn Mame Cheikh Ibrahima Fall. Il est l’homonyme du fils aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall, Serigne Modou Moustapha Fall (dit Amdy).

L’autre similitude que l’on peut apercevoir est que cinq (5) fils de Serigne Touba sont devenus ses Khalifes ce, avant le règne de ses petit-fils avec Serigne Bara Mbacké Falilou en Décembre 2007 (2007-2010): (Serigne Modou Moustapha Mbacké( 1927-1945), Serigne Falilou Mbacké ( 1945-1968), Serigne Abdoul Ahad Mbacké ( 1968-1989), Serigne Abdoul Khadre Mbacké (1989-1990) et Serigne Saliou Mbacké, 5ème Khalife Général des Mourides(1990-2007).

De l’autre bord, c’est le même scénario : cinq (5) fils de Maam Cheikh Ibrahima Fall ont eu à diriger son Khalifat (voir en haut) avant le début de règne de ses petit-fils en 1984 avec Serigne Modou Aminata Fall (1984-2006).

Aujourd’hui, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou est le 8ème Khalife Général des Mourides( Khalife de Serigne Touba) depuis 2018 suite au rappel à Dieu de Serigne Sidy Moctar Mbacké (2010- 2018). Serigne Amdy Modou Mbenda Fall en est devenu le 8ème Khalife Général des Baye Fall (Khalife de Mame Cheikh Ibrahima Fall) depuis ce 31 Août 2021.Que de symbolismes ! Longue vie et santé de fer à ces deux illustres soldats de la foi islamique. Que Dieu les garde aussi longtemps sur terre. AMEN !!!

Ibrahima NGOM Damel,

Journaliste