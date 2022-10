Le Mouvement des Enseignants Républicains (MNER) a organisé une grande mobilisation politique ce samedi, pour fédérer toutes les forces qui croient aux idéaux de Macky Sall, Wakhinane Nimzath. Le maire de ladite commune, Racine Talla, venu prendre part à cet évènement, a défendu la réélection du président de l’Apr Macky Sall en 2024.

« Cette initiative coïncide avec une directive du président de l’Apr qui demande à tous les militants de retourner à la base, de vendre les cartes parce qu’il faut se compter et surtout échanger avec les populations. On sait que l’élan de sympathie pour le chef de l’Etat est resté intact, s’il ne s’est pas renforcé« , a déclaré Racine Talla.

Selon le maire de Wakhinane Nimzath, la question du leader du département n’est pas à l’ordre du jour. « Qui est le chef du département n’est pas l’enjeu. On n’est pas dans une situation où chacun doit se frayer un chemin comme une entreprise de sauvetage personnelle. Dire que je suis le leader du département ne sert à rien. Il n y’a plus de leader dans le département. On a tous perdu. Il faut que chacun retourne à la base. Chacun travaille dans sa commune. On peut mailler le département. C’est une bonne chose. Mais, un travail à la base est extrêmement important« , a-t-il dit.

Le directeur de la Rts soutien la réélection de Macky Sall. « Aujourd’hui, ce qui doit se faire est au-delà de la réélection certainement du président Macky Sall. On parle de deuxième quinquennat. Nous, nous parlerons de Sénégal Horizons 2035. Une vision déjà tracée par le président de la République. Nous allons lancer un grand mouvement avec les associations« , a fait savoir Racine Talla.

Le maire de Wakhinane Nimzath donne sa version des faits sur la balade du chef de l’Etat en banlieue. « J’adhère à la déclaration de Aliou Dia, chef de cabinet qui n’a pas fait une déclaration parce que c’était une mise en scène. C’est faux. Le président m’a appelé à 16h37 pour me dire »je suis dans ta commune. Je suis précisément à Marché Bou bess. Ah M Tall, la route est cahoteuse. C’est ainsi qu’Aliou Dia a pris sa voiture pour rattraper celle du président qui était sur la route du retour. Quand sa voiture a dépassé celle du président, c’est le président qui lui a demandé de venir. Aliou a dit M le président vous êtes le meilleur. Le troisième mandat est une demande sociale. ça a fait le buzz. Et, c’est mieux pour nous » , a-t-il soutenu.

Avec Senego