Macky Sall et Ousmane Sonko à la une des journaux

L’éventuelle candidature de Macky Sall à l’élection présidentielle de 2024 et les affrontements entre gendarmes et militants du parti d’Ousmane Sonko dominent l’édition des quotidiens pour ce lundi.

« Le président Macky Sall a demandé à ses camarades d’entamer la réflexion en vue de la présidentielle de 2024 », note Kritik’ à la suite d’une réunion du secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (APR), le parti politique du chef de l’Etat.

« Sa participation [à ce scrutin] est sujette à la polémique », rappelle-t-il.

Le Vrai Journal décèle des signes de « déflagration » de la coalition de la majorité présidentielle dirigée par l’APR.

« Le départ de sa tête de liste aux dernières élections législatives, Aminata Touré, la colère de Macky 2012, qui annonce la création d’une nouvelle coalition pour 2024 et les voix qui s’élèvent au Parti socialiste (…) sont autant de signes avant-coureurs de la déflagration qui guette la coalition présidentielle », commente-t-il.

Le professeur Mary Teuw Niane, ancien collaborateur de Macky Sall, manifeste son opposition à une candidature de ce dernier à la prochaine élection présidentielle. « Macky Sall doit dire publiquement qu’il n’est pas candidat en 2024 », rapporte Tribune en citant l’ancien ministre.

« Où va Macky Sall ? » s’interroge Bés Bi Le Jour, ajoutant que le leader de l’APR invite ses partisans à la « remobilisation », à la « relance des activités » du parti et à la vente de 1,5 million de cartes de membre.

Il n’y a pas que Macky Sall et ses partisans qui seraient intéressés par le prochain scrutin présidentiel, selon L’Observateur. « Tournées nationales ou internationales, remobilisation des troupes… Le Pastef, l’Alliance pour la République et le Grand Parti se lancent dans la phase de précampagne de l’élection présidentielle de février 2024″, constate-t-il.

L’Observateur fait état d’ »affrontements » entre des militants de Pastef, le parti d’Ousmane Sonko, et les forces de l’ordre à Joal (ouest). « Sa colère est vive. Ousmane Sonko ne voit que la main du président Macky Sall et de ses proches dans les violents affrontements d’hier », écrit-il.

Selon Vox Populi, le leader de Pastef jure qu’il va poursuivre les rencontres avec les militants de son parti. « Nous allons tranquillement continuer cette tournée, demain, s’il plaît à Dieu », a soutenu M. Sonko.

« Le cortège d’Ousmane Sonko essuie des tirs de lacrymogènes à Joal », note Libération, ajoutant que « le leader de Pastef a promis, une fois élu, de renégocier les contrats pétroliers et gaziers » signés par le Sénégal avec des partenaires économiques.

« La tournée d’Ousmane Sonko a été perturbée à Joal (…) A ce rythme, le leader de Pastef n’a même pas besoin de (…) préparer sa campagne présidentielle de 2024, ses adversaires du pouvoir sont en train de le faire pour lui », commente Le Quotidien.

WalfQuotidien estime que les dernières « activités politiques » de l’opposant sont « un moyen pour lui de faire face aux menaces de procès qui sont agitées » contre lui, à la suite des accusations de viol dont il est l’objet depuis un an et demi.

« Nébuleuse »

Ousmane Sonko tient à préciser que l’association des élus locaux (députés, conseillers municipaux et départementaux) créée par l’opposition ne veut pas entrer dans une rivalité avec l’Association des maires du Sénégal, dominée par des militants de la majorité présidentielle. « Notre association n’est la rivale d’aucune autre association et nous ne sommes pas dans l’[opposition contre] l’Etat », a déclaré l’opposant et maire de Ziguinchor (sud).

Source A annonce la création d’un « mouvement politique » dirigé par l’ancien ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. « On a mis des saboteurs de ma campagne des élections locales dans le gouvernement (…) Je suis loyal envers le président [de la République], pourvu qu’il le soit envers moi aussi », a déclaré M. Sarr.

L’As évoque « le retentissant plaidoyer de Moustapha Ba à Washington », où le ministre des Finances et du Budget « a plaidé pour plus d’accès [du Sénégal] aux ressources (…) de la Banque mondiale et des autres institutions multilatérales ».

Libération dévoile la « nébuleuse » qui entoure l’achat d’oignons et de pommes de terre dans un marché conclu par le ministère du Développement communautaire et la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.

Un rapport d’audit consulté par le journal fait état d’irrégularités liées à ce marché portant sur 1 milliard de francs CFA.

Le Soleil annonce que le bitumage de la route reliant Ngaye Mékhé à Ndankh (ouest) va démarrer avant la fin de l’année. C’est une préoccupation des guides religieux et des habitants de Ndiassane (ouest), selon le journal.

« Sadio Mané pour l’histoire », écrit Stades, selon lequel le lauréat du Ballon d’or de France Football sera connu ce lundi. « Karim Benzema fait office de grand favori pour la distinction, mais Sadio Mané a de grandes chances », affirme le journal.

Source : APS