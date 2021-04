Ramadan….les voeux de Me Madické Niang

Chers compatriotes,

Notre communauté, la Ummah islamique, vient de commencer le jeune du mois de Ramadan. Ce mois béni est pour nous un privilège, une chance de se rapprocher d’Allah (Subhanahou wa tahaalaa) et de manifester notre compassion à toutes ses créatures. Saisissons donc cette belle occasion, chacun en ce qui le concerne, pour se maîtriser, renoncer, accepter, aimer, pardonner, donner et surtout prier en commençant par rendre grâce à Allah en répétant sans cesse : ALHAMDOULILAH RABBIL HAALAMIIN.

Que ce mois de bénédiction soit la locomotive qui tire au loin les wagons de tous nos soucis et de toutes nos difficultés afin qu’ils ne nous reviennent plus à jamais.

Qu’Allah (Subhanahou wa tahaalaa) fasse de ce Ramadan le terreau fertile de l’accomplissement de nos vœux les plus chers et qu’IL nous préserve de tout mal, nous assiste dans toutes nos entreprises, nous éloigne de la médisance, de l’affabulation malveillante, nous pardonne nos péchés, et nous protège par sa Grâce, sa Bonté et sa Miséricorde.

Que notre cher Sénégal, profite de cette belle opportunité pour retrouver la plénitude de la joie du vivre ensemble dans le respect des valeurs cardinales que nos ancêtres nous ont léguées et qui ont noms : ngëm, jubb, ngor, jomm, kersa et sutura.

Ramadan moubarak à tous.

Jamm ak xeewël

Maître Madické NIANG