Rapport Cour des comptes : FRAPP demande des sanctions contre les « 40 voleurs »

Le FRAPP constate pour le dénoncer énergiquement le carnage financier orchestré par le régime prédateur et assassin de Macky Sall, en jouant sur la peur et le désespoir des sénégalais qu’ils ont volontairement amplifiés par une communication massive sur l’incertitude du jour d’après la pandémie de la covid. Le FRAPP n’a cessé de répéter que cette économie de la peur exagérément entretenue par Macky Sall et les quarante voleurs couvrait des surfacturations, des détournements d’objectifs et des deniers publics, des marchés de complaisance, fermons le ban !