Rapport Cour des comptes : Lass Badiane répond à Mass Thiam

Les relations ne sont pas aux beaux fixes entre le Directeur de l’Unité de coordination et de gestion des déchets solides (UCG) et Lass Badiane. La publication d’une partie de ce rapport par Lass Badiane n’a pas été de son goût. Suffisant pour Mass Thiam de s’en prendre au membre de l’APR à Grand Yoff. Mais le leader du mouvement «Dieum Kanam» ne sait pas laisser faire. Il a tenu à laver son nom associé à un présumé chantage.

Voici l’intégralité de la réponse de Lass Badiane parvenue à la rédaction de Xibaaru :

RAPPORT COUR DES COMPTES UCG PAGE 121.

Quoi de plus normal pour un potentiel partenaire, au regard de ses besoins, de me demander des modèles de mes tricycles ?

Quoi de plus normal pour le chef d’entreprise que je suis d’avoir des tricycles à vendre et de les proposer à de potentiels clients ?

Est-ce que une réponse à la demande d’un potentiel partenaire devrait m’empêcher d’exploiter le rapport de la Cour des Comptes qui épingle une entreprise parce que j’ai eu simplement à échanger avec le directeur par le passé ?

J’ai juste rapporté ce que dit la Cour des Comptes sur la gestion de l’UCG et Monsieur Thiam a trouvé un raccourci très facile avec des arguments fallacieux pour s’en sortir.

Voici la vérité des faits:

Je rappelle à l’excellent manager M. Mass Thiam, la définition du mot « chantage » comme il semble avoir perdu entre temps ses bonnes notions en français.

Chantage: Action d’extorquer à quelqu’un de l’argent ou un avantage sous la menace d’une révélation compromettante.

Premièrement: Je n’ai jamais demandé quoi que ce soit à Mass Thiam et je ne détiens aucune info compromettante sur lui pour le menacer;

Deuxièmement: J’ai rapporté les écrits du rapport de la Cour des Comptes. Au lieu, de s’en prendre à la Cour, il essaie d’attaquer à mon honorabilité en manipulant l’opinion.

Il a tout FAUX !

CONCLUSION: C’est lui-même qui m’a envoyé son numéro sur LinkedIn et m’a demandé le mien via LinkedIn ou whatsapp. Je lui ai envoyé mon numéro sur whatsapp et mes produits qu’il me demandait.

C’est un homme que je respecte vu son âge, son parcours et ce qu’il avait et est en train de réaliser.

Maintenant, s’il me donne l’autorisation, je peux publier ici et partout le contenu de nos échanges qui ne portaient que sur 02 phrases. Wassalam

PS: Pourquoi appeler un de mes anciens patrons et des connaissances pour une intervention ?

Pourquoi activer une partie de la presse en ligne et des activistes pour mener une campagne de « toilettage »?

Leur communication politicienne induit une perception des faits qui ne tient pas compte des éléments factuels établis dans le rapport.

C’est normal que ses souteneurs croient plus à sa version qu’à la mienne.

Khaliss day déf.

Sama pauvreté day déf effet.

Thiakhane bakhoul