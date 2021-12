Recapitalisation de la SAR : Le Syndicat des travailleurs du Pétrole soutient l’initiative

Le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat National des travailleurs du Pétrole et du Gaz du Sénégal – FC, est très préoccupé par la situation qui prévaut à la SAR.

Malgré toute l’agitation autour de la raffinerie, le B.E.N. se réjouit de la volonté exprimée par le Président Macky Sall de soutenir la S.A.R pour lui permettre de poursuivre son ambitieux projet d’extension et de renforcement de ses capacités de raffinage en vue de répondre efficacement au traitement du brut sénégalais dont l’exploitation est imminente.

Cet engagement du Président de la république, décliné avec conviction lors des travaux du dernier conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la gestion et à la répartition des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures, apporte une réponse aux préoccupations des travailleurs de la S.A.R et du BEN du SNTPGS – FC.

Dans la situation actuelle de la SAR, la recapitalisation annoncée par le Conseil d’administration, procédure normale dans la vie d’une société en développement, fait l’objet de commentaires et d’interprétations aussi fantaisistes que fallacieuses. Le BEN, en parfaite symbiose avec l’ensemble du personnel, soutient fortement cette initiative opportunément émise et mise en œuvre en ce moment décisif où la SAR doit impérativement se mettre à niveau pour faire face aux nouveaux enjeux de la politique de souveraineté énergétique du Sénégal.

Cette exigence de recapitalisation donne l’opportunité au BEN du SNTPGS – FC de rappeler l’accord de principe déjà obtenu, d’intégrer le personnel dans le capital social de la société, une préoccupation légitime et réaliste, déclinée depuis fort longtemps.

Par ailleurs, le Bureau Exécutif National du SNTPGS – FC, exige l’harmonisation des politiques sociales dans toutes les entreprises du secteur du pétrole et du gaz par l’application diligente de la convention collective en vigueur depuis le 19 août 2019, et celle du sous-secteur des transports d’hydrocarbures signée le 12 octobre 2021.

Le BEN se désole profondément des violations persistantes des libertés syndicales notées dans certaines entreprises en particulier : à PETROSEN, à STAR ENERGY et à FORESA, où les directions refusent délibérément la syndicalisation des travailleurs et/ou l’organisation des élections de délégués du personnel.

En cette année finissante, marquée par des difficultés de toute sorte dans beaucoup de secteurs, le BEN du SNTPGS – FC, réitère sa solidarité à toutes les travailleuses et tous les travailleurs sans exclusive. Aussi, le BEN exhorte les travailleuses et les travailleurs du pétrole et du gaz, des transports d’hydrocarbures à l’UNITE et à la COHESION, pour consolider la qualité du dialogue social sectoriel et faire face à toute éventualité dans l’économie pétrolière émergente.

Fait Dakar le 29 décembre 2021

Le Bureau Exécutif National

(BEN)