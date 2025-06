Refus de visas aux Lions : L’UNIS parle d’«affront au Sénégal»

Affaire du refus des visas aux lionnes du basket.

L’UNIS considère que le refus d’accorder un visa aux lionnes pour se préparer aux USA est un affront au Sénégal par l’ambassade américaine. Les justifications avancées par celle-ci pour expliquer ce refus par la discrétion laissée aux agents consulaires d’accorder ou de refuser le visa à un sénégalais, sur une base individuelle, sont peu crédibles. L’équipe nationale du Sénégal n’est pas équivalente à un simple citoyen qui demande un visa pour les USA. L’UNIS estime que cet affront fait aux lionnes, est en réalité fait au drapeau du Sénégal, à une équipe nationale qui a toujours honoré le Sénégal sur le plan international et incarné sa dignité. Cet affront est donc fait au Sénégal tout entier. Il est par conséquent inacceptable qu’il soit laissé sans suite. C’est un incident diplomatique significatif qui mérite que l’ambassadeur américain soit convoqué par le ministre des affaires étrangères pour présenter ses excuses et surtout renverser cette décision. Rien de moins. Les USA ne peuvent avoir des relations diplomatiques avec le Sénégal qui leur accorde une présence militaire et une collaboration stratégique et se permettre de refuser l’entrée de l’équipe nationale sur son territoire, alors que les lionnes ont toujours respecté les conditions de leurs séjours aux USA.

Pour les sénégalais, l’accepter c’est manquer de respect envers sa nation, au principe de réciprocité et d’égale dignité des peuples et pays. Le Sénégal ne refuserait jamais à une délégation officielle américaine représentant les USA d’entrer au Sénégal, par respect pour ce pays. Ce respect doit être mutuel. Il faut donc marquer le coup avec un rappel à l’ordre diplomatique mais ferme afin que pareil affront ne se reproduise plus, en convoquant l’ambassadeur. Si la décision de refuser le visa à notre équipe nationale est maintenue à la suite de sa convocation, alors le ministère des affaires étrangères du Sénégal doit prendre des sanctions contre le personnel consulaire concerné qui a ainsi agi en les déclarant persona non grata. En effet, aucun agent consulaire d’un quelconque pays ne peut refuser l’entrée de son territoire à notre équipe nationale et continuer de se pavaner dans le nôtre. Ce serait attentatoire à la dignité de la grande nation du Sénégal.

Amadou Gueye, Président de l’UNIS