Refus du test ADN : « Sonko a le droit de ne pas avoir confiance » (Cheikh Bamba Dièye)

Le leader de Pastef a fait face au doyen des juges. Ousmane Sonko a refusé de se soumettre à un test ADN. Invité du Jury du dimanche, Cheikh Bamba Dièye dit comprendre le leader du Pastef. « Parce que même dans notre propre législation on n’est pas contraint à faire ce test. Il a le droit de ne pas avoir confiance parce qu’il y’a eu une histoire dans notre pays. De ce point de vue, qu’il y est des mesures prudentielles à prendre dans cette affaire pour ne pas s’exposer ou pour ne pas prêter le flanc s’il l’a fait avec l’assentiment de ses avocats, moi je n’ai absolument aucun problème à ce niveau-là », a-t-il aussi dit.

Par ailleurs, on constate au Sénégal que les débats posés lors de l’instruction d’un dossier se retrouvent le lendemain dans les journaux. Interpellé sur cela, Cheikh Bamba Dièye pense que : « au Sénégal, on a un véritable problème avec le secret de l’instruction. Pas seulement dans cette affaire, mais partout. Je n’ai pas l’impression dans la posture de Sonko qu’il puisse violer le secret de l’instruction. Puisque c’est un justiciable qui a été convoqué par un juge. Ce n’est pas à son niveau qu’il faut regarder le problème-là. Le problème il est au niveau des cabinets des juges, au niveau des forces de défense et de sécurité et au niveau de l’Etat. Aujourd’hui, si ce qui se fait au tribunal se retrouve dans la rue se sont ceux qui sont aux commandes au tribunal qu’il faut interpeller », renseigne l’invité du JDD.