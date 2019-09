Regardez la coïncidence de la mort de Mamadou Teuw

Mamadou Teuw mort 34 ans exactement après le match Sénégal Zimbabwé qualificatif pour la Can 1986

La date du 1er septembre a une double signification pour Mamadou Teuw. L’international sénégalais faisait partie de la grande équipe du Sénégal qui avait battu le Zimbabwe en match retour qualificatif pour la coupe d’Afrique des nations en 1986. Ce match joué le 1er septembre 1985 au stade Demba Diop, s’était soldé par la victoire des lions sur le score de 3 buts à 0. Ce jour-là, Mamadou Teuw jouait au poste de latéral gauche aux côtés de Pape Fall, Roger Mendy et Racine Kâne.

34 ans après, jour pour jour, l’ancien joueur du Casa Sports et du Fc Bruges tire sa révérence et rejoint son ami et co équipier Jules François Bocandé. L’enterrement est prévu cet après-midi à Yarakh où se trouve sa maison familiale.

La rédaction de xibaaru présente ses condoléances à sa famille