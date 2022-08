Regardez la danse de la Première ministre finlandaise…Une vidéo virale

La Première ministre finlandaise Sanna Marin doit affronter une crise politique après la divulgation sur les réseaux sociaux de la vidéo d’une soirée privée. Des rumeurs circulent sur une possible consommation de drogue.

La Première ministre finlandaise Sanna Marin, 36 ans, assure qu’elle ne verrait aucun inconvénient à se soumettre à un test de dépistage de drogues, après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo où on la voit danser lors d’une soirée et qui a donné lieu à des rumeurs sur une consommation de drogue…

« Je n’ai rien à cacher. Je n’ai pas consommé de drogue, et par conséquent, je n’ai pas de problème pour faire un test », a déclaré Sanna Marin, du Parti social-démocrate (SDP), qui ajoute : « Il serait peut-être bon que tout le monde regarde à nouveau cette vidéo et voie ce qu’elle montre vraiment. »

Largement partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo montre la Première ministre dansant sans retenue avec un groupe de personnes.

Some people are REALLY mad that #SannaMarin partied. pic.twitter.com/f92C4RVKLS

— DW News (@dwnews) August 19, 2022