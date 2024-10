Rencontre avec le ministre de la Santé : And Gueusseum annule son sit-in

Annulation du sit-in national et report du dépôt de préavis de grève

A l’issue de la rencontre convoquée en urgence ce mardi 08 octobre 2024 par Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action sociale au cours de laquelle il a été annoncé le début du paiement du salaire des contractuels du PNDSS, des dispositions prises pour sa sécurisation jusqu’en décembre 2024 ainsi l’imminent paiement de la motivation nationale du 3ème trimestre 2024, les fonds étant déjà engagés à cet effet.

Considérant que le mot d’ordre est devenu sans objet, And Gueusseum décide de :

Annuler le sit-in national du vendredi 11 octobre 2024 ; Et différer le dépôt du préavis de grève.

Saluant la mobilisation et la détermination de l’ensemble des camarades, sympathisants et la presse qui ont permis d’arriver à ces précieux résultats en si peu de temps, And Gueusseum s’en réjouit tout en réitérant son appel à la mobilisation permanente et engage le Gouvernement à la poursuite des efforts pour l’application des accords signés, ce dans la perspective d’une rencontre de haut niveau avec les ministères sectoriels (Finances, Fonction publique, Collectivités territoriales, And Gueusseum) envisagée dans un court terme.

Fait à Dakar, le 08 octobre 2024.