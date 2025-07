Rendre justice aux victimes des manifs…la mission cruciale du Pastef

Le Sénégal a traversé des périodes tumultueuses, marquées par des manifestations qui ont malheureusement fait plus de 80 victimes entre 2021 et 2024. Aujourd’hui, avec l’avènement du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) au pouvoir, une mission d’une importance capitale se profile à l’horizon pour le tandem Sonko-Diomaye : celle de rendre justice à toutes les victimes de ces événements tragiques. C’est une attente forte de la population, et une promesse sur laquelle le nouveau régime sera inévitablement jugé.

Cette quête de justice ne se limite pas à des enquêtes et des poursuites judiciaires. Elle englobe une reconnaissance profonde des souffrances endurées, une indemnisation juste pour les familles endeuillées ou celles ayant subi des préjudices, et surtout, la garantie que de tels drames ne se reproduisent plus. Il s’agit de panser des plaies profondes et de restaurer la confiance dans l’État et ses institutions.

La première étape de cette mission titanesque sera sans doute d’établir la vérité. Qui sont les responsables de ces pertes en vies humaines et de ces blessures ? Qui a donné les ordres ? Qui a commis les actes ? Une transparence totale dans les enquêtes est indispensable pour dissiper tout soupçon de partialité ou d’occultation. Des commissions d’enquête indépendantes et crédibles, dotées de moyens suffisants, pourraient être un premier pas essentiel dans cette direction.

Au-delà de la vérité, la justice doit être rendue. Cela implique que tous les auteurs de violences, qu’ils soient issus des forces de l’ordre ou d’autres groupes, soient identifiés et traduits en justice, conformément aux lois en vigueur. L’impunité ne saurait être tolérée, car elle envoie un message dangereux et nourrit le ressentiment. Le Pastef doit démontrer que nul n’est au-dessus de la loi et que la justice est la même pour tous.

Un volet non moins crucial de cette mission est la réparation des préjudices déjà entreprise par les nouvelles autorités. Les familles des victimes décédées, les blessés, ceux dont les biens ont été détruits, tous doivent bénéficier d’un accompagnement et d’une indemnisation adéquate. C’est un geste fort de reconnaissance de la part de l’État et un pas vers la réconciliation nationale. Cette indemnisation doit être juste, rapide et sans bureaucratie excessive.

La mission ne s’arrête pas à la répression et à la réparation. Elle doit également se projeter dans l’avenir pour prévenir de nouvelles violences. Cela passe par une réforme des forces de sécurité, avec un accent mis sur le respect des droits humains et le maintien de l’ordre dans la légalité. Une meilleure formation, une supervision rigoureuse et une responsabilisation accrue sont des éléments clés pour éviter les dérives.

Pour le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, mener à bien cette mission de justice est non seulement une obligation morale, mais aussi un pilier essentiel pour la consolidation de la démocratie sénégalaise. C’est l’occasion de prouver que le changement prôné par le Pastef est réel et qu’il se traduit par des actions concrètes en faveur du peuple. Leur crédibilité et leur héritage en dépendent grandement.

En somme, la mission de rendre justice aux victimes des manifestations est un défi immense mais impératif pour le régime Sonko-Diomaye. C’est une responsabilité historique qui nécessite courage, détermination et intégrité. Réussir cette mission serait non seulement un acte de justice pour les victimes, mais aussi un acte fondateur pour un Sénégal plus apaisé, plus juste et plus respectueux des droits de ses citoyens.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn