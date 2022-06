René Pierre Yéhoumé (APR) corrige Abdou Bara Dolly

Réplique à Serigne Bara Dolly…Par René Pierre Yéhoumé

Nous aurions pu nous taire , si certaines des affirmations du député Abdou Mbacké Bara Dolly , n’appelaient pas de notre part , une mise au point immédiate , ferme , pour ne pas que l’opinion se laisse tromper par cet illusionniste . Cette démarche est symptomatique de la jalousie érigée en vertu , de l’envie haineuse qui charrie certaines pensées et vous verrez à tout point de vue que le président Macky Sall vous dépasse en grandeur , en hauteur , en générosité .Nous qui sommes avec lui découvrons chaque jour un homme loin des clichés qu’on tente de coller à sa face : C’est un guerrier , un travailleur infatigable , un stratège hors pair ,le champion de l’inclusion sociale et de l’équité territoriale . Nous l’apprécions pour son courage intellectuel et nous savons bel et bien que vous êtes une grande gueule. Votre place n’est pas à l’assemblée nationale mais dans un parc de zoo avec des singes , chimpanzés de votre calibre . Vous avez délibérément insulté la première institution de ce pays , en tenant des propos indécents , en persistant toujours dans le mensonge ,à la moindre action de la justice ,il puisse crier au complot et à l’injustice ,se présenter victime, les faits sont têtus . OSONS

René Pierre Yéhoumé

Responsable Apr Dakar-plateau

Président du Moder Apr