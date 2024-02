Report de la présidentielle : Les députés de Benno assument

Après l’abrogation du décret portant convocation du corps électoral pour l’élection du 25 février 2024 et l’adoption de la loi portant report de la Présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024, les députés de Benno Bokk Yaakaar ont tenu, mardi, une conférence de presse pour s’expliquer.

Expliquant dans la foulée le bien-fondé de leur «posture républicaine», Abdou Mbow, président du groupe parlementaire, reviendra sur les motifs de cette loi : «Nos compatriotes ont été informés ces derniers jours de certains dysfonctionnements qui ont commencé à entacher la crédibilité d’une des étapes du processus électoral initié depuis quelques mois par les pouvoirs publics de notre pays. Certains d’entre eux ont d’ailleurs motivé la mise en place d’une Commission d’enquête parlementaire à l’initiative du groupe parlementaire Liberté, démocratie et changement qui a exigé que toute la lumière soit faite sur les soupçons de corruption et de conflit d’intérêt sur des membres du Conseil constitutionnel. En acceptant d’accompagner cette initiative, le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar que j’ai l’honneur de présider avait pour seul souci de permettre à l’ensemble de la population sénégalaise de se faire une idée précise de cette affaire qui pourrait entacher gravement l’image et la réputation de notre démocratie».

Ce n’est pas tout, puisqu’il embraye en ces termes : «le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar se félicite que force reste à la loi. A l’heure actuelle, les perspectives sont clairement identifiées. Il faut un dialogue ouvert, inclusif et constructif. Le Président de la République, Macky Sall dispose de temps pour décliner les termes de référence du dialogue afin d’obtenir les consensus nécessaires pour aller à une élection présidentielle apaisée, libre, transparente, et inclusive le 15 décembre 2024. Par-delà nos désaccords, notre responsabilité, celle de chacune et de chacun d’entre nous est de participer à ce dialogue national pour que les insuffisances constatées lors du processus électoral ne se répètent plus. Le Groupe parlementaire Benno Book Yakaar ose espérer que cet appel au dialogue sera entendu pour le bien du Sénégal.»

Toutefois, le groupe parlementaire BBY déplore l’attitude des députés de Yewwi Askan Wi et de Taxawu Sénégal qui ont perturbé les travaux, pour empêcher le vote de cette loi, rapportent nos confrères de Senego. «Les députés de Yewwi Askan Wi et de Taxawu ont encore écorné l’image de notre institution et notre démocratie par le dénigrement, le refus de laisser les députés faire leur travail en toute conscience et en toute responsabilité. Comme lors de l’installation des députés de l’actuelle législature, ils ont essayé d’empêcher physiquement le vote, obligeant le Président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, à recourir aux forces de l’ordre pour permettre la libre expression des parlementaires», dira Abdou Mbow.