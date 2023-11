Report de la présidentielle : Les précisions de Boubacar Camara

En perspective de l’élection présidentielle, le parti de la Construction et de la Solidarité (PCS/JENGU Tabax) a organisé un atelier d’élaboration de son programme économique et social. Présidant la rencontre, Boubacar Camara, président dudit parti, en a profité pour revenir sur son idée report de l’élection présidentielle.

Boubacar Camara souligne que la proposition est justifiée par une préoccupation essentielle résultant de la situation actuelle lourde d’un risque réel ou potentiel d’instabilité. «Il faut éviter la fuite en avant des acteurs qui pourraient être tentés par un forcing dont les conséquences peuvent être fâcheuses. La proposition de report a pour objet de permettre de procéder aux corrections nécessaires pour une élection libre, inclusive, transparente et régulière. La proposition de report n’est pas concevable en l’absence de consensus entre les principaux acteurs politiques, les acteurs économiques, la société civile et les forces sociales de régulation, notamment religieuses et coutumières. Tout report unilatéral, même couvert par les conclusions d’un dialogue ou de concertations souterraines, est exclu», précise l’ancien Directeur des Douanes dans les colonnes de L’As.

A l’en croire, le schéma envisagé est bâti sur des règles de transparence et doit faire l’objet d’une validation législative ou référendaire. «Dans tous les cas, l’avis du Conseil constitutionnel est sollicité», indique Boubacar Camara. Il est d’avis que cette proposition constitue également une alerte pour une meilleure prise de conscience des enjeux de l’heure. «Elle ne dispense pas de continuer la lutte pour l’inclusivité et la transparence de l’élection présidentielle du 25 février 2024 et contre tous les actes illégaux et illégitimes du pouvoir pour se maintenir. Rien ne doit être suspendu au sort réservé à notre proposition de report consensuel», affirme le président Pcs/jengu tabax.