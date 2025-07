Report du Forum National du livre : le ministère évoque un souci d’agenda républicain

Initialement prévu pour le 10 juillet 2025 à Dakar, le Forum National sur le Livre et la Lecture a été reporté à une date ultérieure, a annoncé le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture dans un communiqué parvenu à la rédaction.

Ce report est motivé, selon les autorités, par des contraintes liées à l’agenda républicain. L’événement, très attendu dans le secteur culturel et éducatif, devrait bénéficier de ce délai pour intégrer une plus grande inclusivité dans son organisation et garantir une pleine participation des invités et intervenants.

Le Comité scientifique, mis en place le 20 juin dernier, poursuit ses travaux en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs nationaux concernés. Conformément aux orientations définies dans l’acte de création du comité, toutes les dispositions seront prises pour informer le public et les parties prenantes dans les meilleurs délais de la nouvelle date retenue.

En attendant cette reprogrammation, le ministère appelle à la compréhension de tous et réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la lecture et du livre au Sénégal.