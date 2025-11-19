Réunion du BPN : La mise au point de Marie Rose Khady Fatou Faye

La porte-parole adjointe de Pastef-les-Patriotes, Marie Rose Khady Fatou Faye, est revenue sur le déroulement de la récente réunion du Bureau politique national (BPN), à laquelle elle a assisté. Elle décrit une séance “plus que cordiale”, marquée par un esprit de fraternité et par le rappel des valeurs fondatrices du parti : solidarité, don de soi pour la nation et engagement total envers le PROJET.

Face aux commentaires et lectures divergentes relayées dans l’opinion, elle estime que ces versions sont “biaisées” et dénonce des tentatives visant à semer le doute ou à alimenter des divisions internes. Elle juge ces démarches “malhonnêtes et indignes”, assurant qu’elles ne parviendront pas à ébranler l’unité du parti.

Marie Rose Khady Fatou Faye affirme avoir vu, au cours de cette réunion, deux leaders parfaitement alignés, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qu’elle décrit comme conscients des enjeux et déterminés à avancer ensemble pour la réussite du PROJET : « Diomaye moy Sonko, Sonko moy Diomaye. Le PROJET et rien que le PROJET. »